Na terenie gminy pojawiła się kobieta, która próbuje oszukać mieszkańców. Puka do ich drzwi i podaje się albo za pracownicę urzędu, która sprawdza stan wodomierzy, albo za pracownika Tauronu .

Gmina prosi o ostrzeżenie seniorów

Jak wskazuje portal myGlogow.pl, może to być próba oszustwa, którą policja ochrzciła mianem "na pracownika administracji" . Przestępcy korzystają z zaufania do urzędów, instytucji i firm, a następnie próbują wyłudzić dane osobowe lub zwyczajnie okraść odwiedzonych mieszkańców.

Policjanci podkreślają, że w razie wątpliwości, podejrzaną osobę należy poprosić o okazanie legitymacji służbowej i nie wpuszczać jej do mieszkania. Można też zadzwonić do danej instytucji - jak na przykład urząd gminy, by potwierdzić kontrolę.