We wtorek minister zdrowia Adam Niedzielski wraz z ministrem edukacji i nauki Przemysławem Czarnkiem uczestniczyli w zajęciach z uczniami w Szkole Podstawowej w Mysłakowicach (woj. dolnośląskie). Następnie na konferencji prasowej mówili o projekcie edukacji zdrowotnej uczniów.

- Najważniejsze, z mojego punktu widzenia, jest to, że dzieci będą się od małego uczyły, co to znaczy zdrowo żyć, a z drugiej strony, że zdrowie staje się tak naprawdę naszą wspólną wartością, wspólnym dobrem - powiedział Niedzielski.

- Chcemy postawić na profilaktykę, która rzeczywiście uwolni nas z wielu problemów, które pojawiłyby się, gdyby nie te projekty - stwierdził z kolei Czarnek.

Protest uczniów przed placówką

Nie wszyscy uczniowie z entuzjazmem przyjęli wizytę polityków w szkole. Część uczniów zorganizowała protest przed budynkiem placówki. Dostało się głównie ministrowi Czarnkowi. Uczniowie wyrazili również swoje negatywne zdanie o nowym przedmiocie historia i teraźniejszość. "Edukacja, nie manipulacja", "szkoła dla ludzi, nie dla polityki" - wykrzykiwali młodzi ludzie. Część uczestników protestu miała ze sobą tęczowe flagi.

- Próbujemy pokazać, że jesteśmy przeciwko temu, co od 2015 r. robi PiS wobec osób LGBT. Jak je szykanuje, demonizuje i próbuje wmówić im chorobę psychiczną - powiedział dziennikarzowi TVN24 jeden z protestujących uczniów.

Reakcja uczniów nie spodobała się szefowi resortu edukacji. - Gdybyście mogli nagrać, jak zachowuje się tęczowa młodzież, a jak zachowuje się normalna młodzież, to bylibyśmy wdzięczni - zwrócił się minister do dziennikarzy.