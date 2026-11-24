W skrócie Prokuratura Okręgowa w Legnicy zapowiedziała apelację od wyroku dla burmistrza Chocianowa, uznając dwuletni okres zawieszenia kary za zbyt krótki.

Tomasz K. został skazany na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata za jazdę pod wpływem alkoholu, znieważenie funkcjonariuszy i naruszenie ich nietykalności.

Sąd orzekł wobec burmistrza czteroletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nakazał zapłatę nawiązki na rzecz Skarbu Państwa w wysokości 50 tys. zł.

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Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w czerwcu 2024 r. Według prokuratury burmistrz Chocianowa (powiat polkowicki) prowadził auto, mając 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Uderzył w tył innego pojazdu i odjechał pospiesznie na swoją posesję w Lubinie. Tam po około 20 minutach zastał go patrol policji powiadomiony przez kierowcę uszkodzonego samochodu.

Oprócz prowadzenia auta pod wpływem alkoholu prokuratura oskarżyła również Tomasza K. o znieważenie policjantów i ratowniczki medycznej oraz naruszenie ich nietykalności cielesnej.

Chocianów. Burmistrz skazany za jazdę pod wpływem, prokuratura odwoła się od wyroku

19 listopada Sąd Rejonowy w Lubinie skazał burmistrza Chocianowa Tomasza K. w pierwszej instancji na 10 miesięcy więzienia w zawieszeniu na dwa lata. Orzekł też m.in. czteroletni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych oraz zapłatę nawiązki na rzecz Skarbu Państwa w kwocie 50 tys. zł.

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz poinformowała, że prokuratura zwróciła się do sądu o uzasadnienie wyroku i zamierza złożyć apelację.

- Prokurator ocenił wyrok jako niesłuszny; uznał, że zastosowany okres dwóch lat zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności jest zbyt krótki. Z uwagi na negatywną prognozę kryminologiczną w odniesieniu do skazanego okres zawieszenia wykonania kary powinien być maksymalny i wynosić trzy lata - powiedziała prokurator.

Samorządowiec w śledztwie nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił złożenia wyjaśnień. W trakcie trwania śledztwa przeprosił pisemnie wszystkich pokrzywdzonych policjantów. Opublikował też przeprosiny w mediach społecznościowych.

Tomasz K. w wyborach samorządowych w 2024 r. ponownie został wybrany na burmistrza. Głosowało na niego 77 proc. wyborców.



