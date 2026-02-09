Próba oszustwa w diecezji. Chodzi o zbiórkę dla Ukrainy, wydano komunikat

W skrócie Archidiecezja wrocławska ostrzega przed oszustami podszywającymi się pod abp Józefa Kupnego i wysyłającymi fałszywe e-maile z prośbą o wsparcie finansowe dla Ukrainy.

Władze archidiecezji podkreślają, że abp Kupny nie kontaktuje się przez e-mail i proszą o zgłaszanie podejrzanych wiadomości do Działu Informatyki Kurii.

Zbiórki oficjalnie ogłoszone przez Konferencję Episkopatu Polski będą mieć miejsce w kościołach, a pieniądze trafią do Caritasu na pomoc Ukrainie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W mediach społecznościowych archidiecezji wrocławskiej pojawiło się ostrzeżenie przed próbą oszustwa, jaka ma mieć miejsce na jej terenie. "W ostatnich dniach otrzymujemy od księży zgłoszenia o wiadomościach e-mail rzekomo wysyłanych przez abpa Józefa Kupnego z prośbą wpłaty na rzecz pomocy Ukrainie" - czytamy.

Jak wskazano w oświadczeniu, to nie wspomniany hierarcha kościelny jest ich autorem. Dodano też, że abp Kupny nie kontaktuje się z duchownymi poprzez e-mail.

Podszywają się pod arcybiskupa. Diecezja ostrzega przed oszustwem

"Ostrzegamy przed klikaniem w odnośniki załączone w takiej korespondencji, jak również przed otwieraniem załączników z wiadomości niewiadomego pochodzenia" - napisano w komunikacie.

Archidiecezja wrocławska wystosowała także apel o zgłaszanie wiadomości do Działu Informatyki Kurii Metropolitalnej na adres e-mail webmaster@archidiecezja.wroc.pl. W oświadczeniu przypomniano także, że korespondencja Kurii Metropolitalnej wysyłana jest wyłącznie z domeny @archidiecezja.wroc.pl.

Niewykluczone, że oszuści próbują do swojej dezinformacji wykorzystać oficjalną zbiórkę funduszy, która odbyć ma się po każdej mszy świętej odprawianej 15 lutego. Została ona ogłoszona przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Tadeusza Wojdę.

Kościół organizuje zbiórkę. Zebrane fundusze mają wesprzeć Ukrainę

W wydanym w piątek komunikacie KEP poinformowano, że środki zgromadzone w wyniku zbiórek 15 lutego przekazane zostaną potrzebującym w Ukrainie za pośrednictwem Caritasu.

- W tym miesiącu będziemy obchodzić czwartą rocznicę wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Mamy świadomość dramatycznej sytuacji, która obejmuje ten kraj - mówił rzecznik KEP ks. Leszek Gęsiak.

Dodał też, że w niektórych diecezjach decyzje o zbiórkach zostały podjęte już wcześniej i przeprowadzono je w innych terminach.

Zbiórka w archidiecezji krakowskiej. Zgromadzono prawie 6 mln zł

W archidiecezji krakowskiej zbiórka na rzecz potrzebujących w Ukrainie zrealizowana została już 1 lutego. Przeprowadzenie jej zlecił kard. Grzegorz Ryś. Pieniądze zebrane wówczas w kościołach mają przede wszystkim stanowić budżet potrzebny do zakupu generatorów prądu i mobilnych źródeł ogrzewania.

Metropolita krakowski zadeklarował też, że pierwszy generator zostanie sfinansowany z jego własnych środków, m.in. za co podziękował mu zwierzchnik ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego Swiatosław Szewczuk.

Jak podaje serwis Stacja7, w wyniku zbiórki w archidiecezji krakowskiej udało się zebrać 5 mln 740 tys. zł.

"Wydarzenia": Dom bez ogrzewania. Firma zdemontowała instalację i zniknęła Polsat News