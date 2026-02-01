Pożar sklepu Biedronka. Ranni ratownicy, nad miastem widać dym

Patryk Idziak

Patryk Idziak

Aktualizacja

Sklep sieci Biedronka w Polkowicach (woj. dolnośląskie) stanął w ogniu. Dym widoczny był z dużej odległości. W trakcie akcji poszkodowani zostali trzej strażacy. - To z powodu śliskiej nawierzchni. Lana woda zamarza na chodniku - przekazał Interii dyżurny lokalnej straży pożarnej st. asp. Dawid Koladyński. Obecnie na miejscu zdarzenia trwa dogaszanie zgliszczy.

Budynek ogarnięty płomieniami, z dachu i wnętrza wydobywają się gęste kłęby dymu. Przed budynkiem stoją strażacy, którzy prowadzą akcję gaśniczą. Przed lokalem rozciągnięte są węże strażackie, a otoczenie pokryte jest wodą i sadzą.
Pożar sklepu Biedronka w PolkowicachPaństwowa Straż Pożarna w Polkowicachmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • W Polkowicach doszło do pożaru sklepu Biedronka przy ul. Ogrodowej 5.
  • W akcji gaśniczej biorą udział 22 zastępy straży pożarnej z powiatów polkowickiego i głogowskiego.
  • Dwaj strażacy zostali poszkodowani z powodu śliskiej, zamarzającej nawierzchni.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Pożar wybuchł w budynku przy ul. Ogrodowej 5 w Polkowicach, użytkowanym przez sklep Biedronki. Zgłoszenie wpłynęło do komendy straży pożarnej o godz. 10:30, dwie minuty później pierwsze zastępy dotarły na miejsce.

- Pożarem był objęty cały dach. Po około 10 minutach naszych działań dach się zawalił i cały obiekt stanął w płomieniach - poinformował Interię mł. kpt. Adrian Ziemiański, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Dwóch strażaków w pełnym umundurowaniu oraz maskach ochronnych gasi pożar wewnątrz sklepu, jeden z nich trzyma wąż strażacki skierowany w stronę źródła ognia, wokół widoczne zadymienie oraz plastikowe koszyki na zakupy.
Straży walczą z pożarem w PolkowicachPaństwowa Straż Pożarna w Polkowicachmateriał zewnętrzny

Sklep w ogniu. Trwa dogaszanie zgliszczy

Przed godz. 15 mł. kpt. Adrian Ziemiański przekazał Interii, że pożar został opanowany i nie rozprzestrzenia się.

Na miejscu pracowały 23 zastępy straży pożarnej z powiatów polkowickiego i głogowskiego. Wykorzystywano dwie autodrabiny, a na ogień skierowane były jednocześnie cztery strumienie wody.

Około godziny 18 w niedzielę rzecznik polkowickiej straży mł. kpt. Adrian Ziemiański poinformował w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że na miejscu nadal trwa dogaszanie zgliszczy. - Na miejscu nadal pracuje 13 zastępów straży pożarnej - poinformował Ziemiański.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej poinformowało o możliwych przerwach w dostawie wody w niedzielę. "W związku z poborem dużych ilości wody niezbędnej do ugaszenia pożaru, na terenie całego miasta Polkowice może wystąpić przerwa w jej dostawie lub bardzo niskie ciśnienie" - podano w komunikacie na Facebooku.

"Prosimy Państwa o cierpliwość i wyrozumiałość - sytuacja ma charakter nagły i kryzysowy, a działania służb są prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców" - dodano.

Ogromny pożar ogarnia budynek, płomienie wydostają się przez zawalone ściany, a całość spowita jest gęstym, ciemnym dymem. Na mokrej nawierzchni odbijają się rozświetlone ogniem fragmenty konstrukcji.
Zawalił się dach, sklep Biedronki stanął w płomieniachPaństwowa Straż Pożarna w Polkowicachmateriał zewnętrzny

Pożar w Polkowicach. Biedronka stanęła w płomieniach

Rzecznik straży pożarnej potwierdził, że poszkodowani zostali dwaj strażacy, którzy poślizgnęli się przed płonącym sklepem.

- Niestety w wyniku niskiej temperatury ta woda, którą wylewamy na obiekt, zamarza - wyjaśnił mł. kpt. Ziemiański.

Jeden ze strażaków doznał najprawdopodobniej urazu barku, drugi natomiast złamał kość piszczelową. Po czasie PAP ustaliła, że w trakcie akcji gaśniczej ucierpiał jeszcze trzeci strażak. W jego przypadku wystąpił uraz dłoni.

Strażacy pracują w trudnych zimowych warunkach. Przypomnijmy, że Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej utrzymał w niedzielę ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnymi mrozami dla większości kraju. Choć alerty nie dotyczą powiatu polkowickiego, temperatura sięga tam do -8 st. C. Dodatkowo wiejący wiatr potęguje odczucie mrozu.

Zobacz również:

Kolejne osoby objęte śledztwem w sprawie pożaru w Crans-Montanie
Świat

Tragedia w szwajcarskim kurorcie. Kolejne osoby objęte śledztwem

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak
"Polityczny WF": Szefernaker na premiera? "Połączyłby frakcje w PiS"INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze