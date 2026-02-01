Pożar sklepu Biedronka. Dwaj ratownicy poszkodowani, nad miastem widać dym
Sklep sieci Biedronka w Polkowicach (woj. dolnośląskie) stanął w ogniu. Dym widoczny jest z dużej odległości. - Poszkodowani zostali dwaj ratownicy, strażacy. To z powodu śliskiej nawierzchni. Lana woda zamarza na chodniku - przekazał Interii dyżurny lokalnej straży pożarnej st. asp. Dawid Koladyński.
Pożar wybuchł w budynku przy ul. Ogrodowej 5 w Polkowicach, użytkowanym przez sklep Biedronki. Zgłoszenie wpłynęło do komendy straży pożarnej o godz. 10:30, dwie minuty później pierwsze zastępy dotarły na miejsce.
- Pożarem był objęty cały dach. Po około 10 minutach naszych działań dach się zawalił i cały obiekt stanął w płomieniach - poinformował Interię mł. kpt. Adrian Ziemiański, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.
Sklep w ogniu. W akcji w Polkowicach ponad 20 zastępów straży pożarnej
Pożar nie został jeszcze opanowany, a jego źródło nie jest znane.
Na miejscu pracują 22 zastępy straży pożarnej z powiatów polkowickiego i głogowskiego. Wykorzystywane są dwie autodrabiny, a na ogień skierowane są jednocześnie cztery strumienie wody.
- Pożar może się jeszcze rozwijać - wyjaśnił rzecznik straży pożarnej.
Pożar w Polkowicach. Biedronka stanęła w płomieniach
Rzecznik straży pożarnej potwierdził, że poszkodowani zostali dwaj strażacy, którzy poślizgnęli się przed płonącym sklepem.
- Niestety w wyniku niskiej temperatury ta woda, którą wylewamy na obiekt, zamarza - wyjaśnił mł. kpt. Ziemiański.
Jeden ze strażaków doznał najprawdopodobniej urazu barku, drugi natomiast uszkodził kostkę.
