Pożar sklepu Biedronka. Dwaj ratownicy poszkodowani, nad miastem widać dym

Pożar wybuchł w budynku przy ul. Ogrodowej 5 w Polkowicach, użytkowanym przez sklep Biedronki. Zgłoszenie wpłynęło do komendy straży pożarnej o godz. 10:30, dwie minuty później pierwsze zastępy dotarły na miejsce.

- Pożarem był objęty cały dach. Po około 10 minutach naszych działań dach się zawalił i cały obiekt stanął w płomieniach - poinformował Interię mł. kpt. Adrian Ziemiański, rzecznik prasowy komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicach.

Sklep w ogniu. W akcji w Polkowicach ponad 20 zastępów straży pożarnej

Pożar nie został jeszcze opanowany, a jego źródło nie jest znane.

Na miejscu pracują 22 zastępy straży pożarnej z powiatów polkowickiego i głogowskiego. Wykorzystywane są dwie autodrabiny, a na ogień skierowane są jednocześnie cztery strumienie wody.

- Pożar może się jeszcze rozwijać - wyjaśnił rzecznik straży pożarnej.

Pożar w Polkowicach. Biedronka stanęła w płomieniach

Rzecznik straży pożarnej potwierdził, że poszkodowani zostali dwaj strażacy, którzy poślizgnęli się przed płonącym sklepem.

- Niestety w wyniku niskiej temperatury ta woda, którą wylewamy na obiekt, zamarza - wyjaśnił mł. kpt. Ziemiański.

Jeden ze strażaków doznał najprawdopodobniej urazu barku, drugi natomiast uszkodził kostkę.

Rozwiń

Wkrótce więcej informacji...

"Polityczny WF": Szefernaker na premiera? "Połączyłby frakcje w PiS" INTERIA.PL