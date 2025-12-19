Pożar hotelu we Wrocławiu. Nie żyje jedna osoba
Nad ranem w Hotelu Plaza przy ul. Drobnera we Wrocławiu wybuchł pożar w jednym z pokoi na 4. piętrze. W akcji obecnie udział bierze dziewięć zastępów straży pożarnej. Służby poinformowały o ewakuacji obiektu, a także o jednej ofierze śmiertelnej.
Jak przekazał Interii kpt. Damian Górka, strażacy otrzymali zgłoszenie w piątek o godzinie 4:25. W ogniu stanął jeden z pokojów na czwartym piętrze Hotelu Plaza przy ul. Drobnera.
Z zagrożonego miejsca ewakuowano dwie osoby. Jedna mimo akcji reanimacyjnej zmarła, druga z obrażeniami (uskarżała się na dolegliwości układu oddechowego) trafiła do szpitala.
Łącznie 70 osób opuściło hotel. Na miejscu akcji wciąż pracuje osiem zastępów straży pożarnej, trwa oddymianie budynku.
Okoliczności pojawienia się ognia będą wyjaśniane.