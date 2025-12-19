Pożar hotelu we Wrocławiu. Nie żyje jedna osoba

Nad ranem w Hotelu Plaza przy ul. Drobnera we Wrocławiu wybuchł pożar w jednym z pokoi na 4. piętrze. W akcji obecnie udział bierze dziewięć zastępów straży pożarnej. Służby poinformowały o ewakuacji obiektu, a także o jednej ofierze śmiertelnej.