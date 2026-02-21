Poważny wypadek w Olszynie. Dziewczynka spadła z wysokości czwartego piętra
Pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze w Olszynie (woj. dolnośląskie). Służby ustaliły, że dziecko było pod opieką ojca. Jak się okazało, mężczyzna nie był trzeźwy. Został zatrzymany, czeka na przesłuchanie. Pięciolatka przeżyła. Jej stan nie jest jednak znany.
W skrócie
- Pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu na piątym piętrze w Olszynie.
- Podczas zdarzenia dziecko było pod opieką ojca, który miał 1,7 promila alkoholu.
- Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, a ojciec został zatrzymany do wyjaśnienia.
Do zdarzenia doszło w sobotę w Olszynie, nieopodal Lubania (woj. dolnośląskie). Pięcioletnia dziewczynka z nieznanych przyczyn wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze.
- Nie wiemy, jaka jest przyczyna, czy dziecko się wychyliło. Nadal trwają czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała Interii podkom. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.
Dramatyczne sceny w Olszynie. Pięciolatka wypadła z czwartego piętra
Dziewczynka przeżyła upadek. Jej obecny stan jest jednak nieznany. Wraz z matką przetransportowana została do szpitala. W chwili wypadku była pod opieką znajdującego się w mieszkaniu 34-letniego ojca.
Mężczyzna został zatrzymany. Jak wskazała rzeczniczka lubańskiej policji, decyzja zapadła z uwagi na fakt, że był nietrzeźwy. Podczas badania stwierdzono u niego 1,7 promila alkoholu.
Służby informują, że gdy tylko ojciec pięcioletniej dziewczynki wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany.