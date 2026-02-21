W skrócie Pięcioletnia dziewczynka wypadła z balkonu na piątym piętrze w Olszynie.

Podczas zdarzenia dziecko było pod opieką ojca, który miał 1,7 promila alkoholu.

Dziewczynka została przetransportowana do szpitala, a ojciec został zatrzymany do wyjaśnienia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zdarzenia doszło w sobotę w Olszynie, nieopodal Lubania (woj. dolnośląskie). Pięcioletnia dziewczynka z nieznanych przyczyn wypadła z balkonu mieszkania na czwartym piętrze.

- Nie wiemy, jaka jest przyczyna, czy dziecko się wychyliło. Nadal trwają czynności pod nadzorem prokuratora - przekazała Interii podkom. Justyna Bujakiewicz-Rodzeń z Komendy Powiatowej Policji w Lubaniu.

Dramatyczne sceny w Olszynie. Pięciolatka wypadła z czwartego piętra

Dziewczynka przeżyła upadek. Jej obecny stan jest jednak nieznany. Wraz z matką przetransportowana została do szpitala. W chwili wypadku była pod opieką znajdującego się w mieszkaniu 34-letniego ojca.

Mężczyzna został zatrzymany. Jak wskazała rzeczniczka lubańskiej policji, decyzja zapadła z uwagi na fakt, że był nietrzeźwy. Podczas badania stwierdzono u niego 1,7 promila alkoholu.

Służby informują, że gdy tylko ojciec pięcioletniej dziewczynki wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany.

"Debata polityczna". Rozłam w Polsce 2050. Poseł Centrum o puczu i "ustawie kagańcowej" Polsat News