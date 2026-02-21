Poważny wypadek na Dolnym Śląsku. Zderzyło się sześć pojazdów

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

11 osób zostało poszkodowanych w karambolu, do którego doszło w sobotę rano na drodze S3 w okolicach Polkowic na Dolnym Śląsku. W zderzeniu brało udział w sumie sześć pojazdów, w tym samochód ciężarowy. Jak podała straż pożarna, o godz. 11 droga pozostawała całkowicie zablokowana.

Czarny samochód osobowy stoi przy drodze z poważnymi uszkodzeniami karoserii po zderzeniu, wybite szyby, zdeformowany dach oraz zmiażdżone drzwi, wokół wilgotny asfalt z resztkami śniegu, w tle ekrany dźwiękochłonne i zalesiony teren.
Karambol na drodze S3 w okolicach PolkowicKomenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicachmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Na drodze S3 w okolicach Polkowic doszło do zderzenia sześciu pojazdów, w tym samochodu ciężarowego.
  • W wypadku rannych zostało 11 osób, z czego pięcioro trafiło do szpitala, w tym troje w stanie ciężkim.
  • Droga S3 została całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja i służby drogowe.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do karambolu doszło po godzinie 8 rano na drodze S3 w okolicach Polkowic (woj. dolnośląskie) w kierunku Legnicy. Jak informuje straż pożarna początkowo zderzyły się tam ze sobą trzy pojazdy.

Gdy na miejsce przybyły służby, okazało się, że w międzyczasie w tym samym miejscu doszło również do drugiego wypadku. "Jeden z kierowców zatrzymał pojazd na pasie zieleni, aby udzielić pomocy osobom poszkodowanym w pierwszym wypadku. W jego samochód uderzył pojazd ciężarowy" - poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach mł. kpt. Adrian Ziemiański.

Dolnośląskie. Karambol na S3. 11 osób poszkodowanych

Jak poinformowała straż pożarna, w zdarzeniu poszkodowanych zostało 11 osób. Pięcioro z nich musiało zostać przetransportowanych do szpitala, z czego troje w stanie ciężkim. Pozostałym została udzielona pomoc na miejscu.

Kolizja drogowa na autostradzie z udziałem kilku pojazdów, w tym samochodu ciężarowego oraz samochodów osobowych. Na miejscu obecne są służby ratunkowe i straż pożarna, ruch w jednym kierunku został zatrzymany. Droga jest śliska, obok leży rozjeżdżony ...
Karambol na drodze S3Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Polkowicachmateriał zewnętrzny

W sumie w karambolu brało udział sześć pojazdów. Naczepa tira zablokowała dwa pasy ruchu. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Obecne są również zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służby drogowe.

Służby informują, że w związku ze zdarzeniem droga S3 pozostaje całkowicie zablokowana. "Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb" - przekazała straż pożarna w komunikacie. W obu kierunkach tworzą się kilkukilometrowe korki.

Zobacz również:

Karambol w Bełchatowie, Są ranni, droga zablokowana
Łódzkie

Wielki karambol w Bełchatowie. Wielu rannych

Maria Kosiarz
Maria Kosiarz
Prezydent zawetuje program SAFE? Przydacz w ''Gościu Wydarzeń'': Tak czy siak, będzie pewnie krytykowany za swoją decyzjęPolsat NewsPolsat News

Najnowsze