W skrócie Na drodze S3 w okolicach Polkowic doszło do zderzenia sześciu pojazdów, w tym samochodu ciężarowego.

W wypadku rannych zostało 11 osób, z czego pięcioro trafiło do szpitala, w tym troje w stanie ciężkim.

Droga S3 została całkowicie zablokowana, a na miejscu pracują straż pożarna, zespoły ratownictwa medycznego, policja i służby drogowe.

Do karambolu doszło po godzinie 8 rano na drodze S3 w okolicach Polkowic (woj. dolnośląskie) w kierunku Legnicy. Jak informuje straż pożarna początkowo zderzyły się tam ze sobą trzy pojazdy.

Gdy na miejsce przybyły służby, okazało się, że w międzyczasie w tym samym miejscu doszło również do drugiego wypadku. "Jeden z kierowców zatrzymał pojazd na pasie zieleni, aby udzielić pomocy osobom poszkodowanym w pierwszym wypadku. W jego samochód uderzył pojazd ciężarowy" - poinformował oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Polkowicach mł. kpt. Adrian Ziemiański.

Dolnośląskie. Karambol na S3. 11 osób poszkodowanych

Jak poinformowała straż pożarna, w zdarzeniu poszkodowanych zostało 11 osób. Pięcioro z nich musiało zostać przetransportowanych do szpitala, z czego troje w stanie ciężkim. Pozostałym została udzielona pomoc na miejscu.

W sumie w karambolu brało udział sześć pojazdów. Naczepa tira zablokowała dwa pasy ruchu. Na miejscu pracuje kilka zastępów straży pożarnej. Obecne są również zespoły ratownictwa medycznego, policja oraz służby drogowe.

Służby informują, że w związku ze zdarzeniem droga S3 pozostaje całkowicie zablokowana. "Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb" - przekazała straż pożarna w komunikacie. W obu kierunkach tworzą się kilkukilometrowe korki.

