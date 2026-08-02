W skrócie We Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera doszło do zderzenia busa z tramwajem, w wyniku którego cztery osoby zostały ranne.

Wśród poszkodowanych były dwie osoby z busa, w tym jedna z ciężkimi obrażeniami, oraz kobieta i dziecko z tramwaju.

Po wypadku przez około dwie godziny występowały utrudnienia w ruchu, które zostały już usunięte.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Do groźnego wypadku doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera.

Jak wyjaśniła w rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi.

Rozwiń

- Dwoje pasażerów busa zostało rannych - przekazała policjantka, dodając, że jedna z tych osób - kobieta - doznała ciężkich obrażeń.

Pozostali poszkodowani to pasażerowie podróżujący tramwajem - także dwie osoby: kobieta i dziecko.

Zderzenie busa z tramwajem we Wrocławiu

Jak pisze portal wroclaw.pl, do wypadku doszło na skrzyżowaniu, na którym kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Podkom. Freus nie skomentowała natomiast tych doniesień.

- Skręcając w prawo, przecinają torowisko, więc muszą się upewnić, że zza nich nie nadjeżdża tramwaj - wytłumaczył w rozmowie z portalem Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław.

Na miejscu wypadku interweniowały straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Do tej pory działania na miejscu zostały zakończone.

Jak podkreśliła podkom. Freus, przez jakiś czas na miejscu trwały także utrudnienia w ruchu drogowym, które zostały już usunięte.

Zgodnie z informacjami portalu wroclaw.pl, utrudnienia na miejscu wypadku występowały przez blisko dwie godziny. Przez skrzyżowanie nie kursowały tramwaje i autobusy.

Źródło: wroclaw.pl





''Śniadanie Rymanowskiego''. Uderzenie rakiety na Lubelszczyźnie. Piotr Müller: Po nalocie dronów 10 miesięcy temu, nie wyciągnięto żadnych wniosków Polsat News