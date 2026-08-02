Poważne zderzenie busa z tramwajem we Wrocławiu. Są ranni
Cztery osoby zostały ranne w wyniku zderzenia busa z tramwajem we Wrocławiu - potwierdziła w rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus z tamtejszej policji. W rejonie skrzyżowania ulic Toruńskiej i Brücknera przez jakiś czas trwały utrudnienia w ruchu. Jak zapewnia policjantka, do tej pory zostały one usunięte.
W skrócie
- We Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brücknera doszło do zderzenia busa z tramwajem, w wyniku którego cztery osoby zostały ranne.
- Wśród poszkodowanych były dwie osoby z busa, w tym jedna z ciężkimi obrażeniami, oraz kobieta i dziecko z tramwaju.
- Po wypadku przez około dwie godziny występowały utrudnienia w ruchu, które zostały już usunięte.
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Do groźnego wypadku doszło we Wrocławiu na skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Brucknera.
Jak wyjaśniła w rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi.
- Dwoje pasażerów busa zostało rannych - przekazała policjantka, dodając, że jedna z tych osób - kobieta - doznała ciężkich obrażeń.
Pozostali poszkodowani to pasażerowie podróżujący tramwajem - także dwie osoby: kobieta i dziecko.
Zderzenie busa z tramwajem we Wrocławiu
Jak pisze portal wroclaw.pl, do wypadku doszło na skrzyżowaniu, na którym kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność. Podkom. Freus nie skomentowała natomiast tych doniesień.
- Skręcając w prawo, przecinają torowisko, więc muszą się upewnić, że zza nich nie nadjeżdża tramwaj - wytłumaczył w rozmowie z portalem Daniel Misiek, rzecznik MPK Wrocław.
Na miejscu wypadku interweniowały straż pożarna, pogotowie ratunkowe i policja. Do tej pory działania na miejscu zostały zakończone.
Jak podkreśliła podkom. Freus, przez jakiś czas na miejscu trwały także utrudnienia w ruchu drogowym, które zostały już usunięte.
Zgodnie z informacjami portalu wroclaw.pl, utrudnienia na miejscu wypadku występowały przez blisko dwie godziny. Przez skrzyżowanie nie kursowały tramwaje i autobusy.
Źródło: wroclaw.pl