W skrócie Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu poinformowała o czasowym zamknięciu autostrady A4 w kierunku Wrocławia na wysokości 55. kilometra w godzinach 10:00-15:00.

Zamknięcie związane jest z usuwaniem pojazdu ciężarowego po zdarzeniu drogowym i wprowadzono objazdy przez węzeł Łąka i Golnice.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb na miejscu.

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu w wydanym komunikacie, na czwartek zaplanowane jest czasowe zamknięcie autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Dziennikarze Polsat News ustalili, że ta ruchliwa droga będzie zamknięta na wysokości 55. kilometra, to jest w okolicach Bolesławca, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Mowa o jezdni, którą poruszają się samochody jadące od strony Zgorzelca do Wrocławia. Dla kierowców wytoczono objazdy. Ci, którzy podróżują autostradą A4, powinni zjechać na węźle Łąka w kierunku Bolesławca.

Osoby, które poruszają się autostradą A18, muszą natomiast kierować się w kierunku zjazdu na węźle Golnice w kierunku Bolesławca. Zalecany jest powrót na autostradę A4 na węźle Krzywa.

Policjanci zaapelowali dodatkowo do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Podróżujący proszeni są o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb pracujących na miejscu.

Planując swoją podróż, należy wziąć pod uwagę opisane utrudnienia na autostradzie A4. Zaplanowane działania służb są związane z koniecznością usunięcia powypadkowego pojazdu ciężarowego.

