Poważne utrudnienia dla kierowców na A4. Ten odcinek zostanie zamknięty

Alicja Krause

Alicja Krause

O konieczności czasowego zamknięcia w czwartek odcinka autostrady A4 w kierunku Wrocławia poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu. Utrudnienia mają potrwać od godz. 10 do 15. Jak wskazano w komunikacie, służby zajmą się w tym czasie usuwaniem pojazdu ciężarowego po wczorajszym zdarzeniu drogowym. Dla kierowców wytyczono objazdy.

Ciężarówka przewrócona na bok poza jezdnią na zaśnieżonym poboczu autostrady, w pobliżu stoi radiowóz policyjny z włączonymi światłami ostrzegawczymi oraz jeden funkcjonariusz policji; w tle widoczny mostek i drzewa pokryte śniegiem.
Ten odcinek A4 zostanie zamknięty. Utrudnienia dla kierowców wystąpią w czwartekKomenda Powiatowa Policji w Bolesławcu/Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu poinformowała o czasowym zamknięciu autostrady A4 w kierunku Wrocławia na wysokości 55. kilometra w godzinach 10:00-15:00.
  • Zamknięcie związane jest z usuwaniem pojazdu ciężarowego po zdarzeniu drogowym i wprowadzono objazdy przez węzeł Łąka i Golnice.
  • Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do poleceń służb na miejscu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu w wydanym komunikacie, na czwartek zaplanowane jest czasowe zamknięcie autostrady A4 w kierunku Wrocławia. Dziennikarze Polsat News ustalili, że ta ruchliwa droga będzie zamknięta na wysokości 55. kilometra, to jest w okolicach Bolesławca, w godzinach od 10.00 do 15.00.

Mowa o jezdni, którą poruszają się samochody jadące od strony Zgorzelca do Wrocławia. Dla kierowców wytoczono objazdy. Ci, którzy podróżują autostradą A4, powinni zjechać na węźle Łąka w kierunku Bolesławca.

Zobacz również:

Polski autokar zderzył się z ciężarówką na Słowacji
Świat

Mogło dojść do jeszcze większej tragedii. Media o wypadku polskiego autokaru

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Osoby, które poruszają się autostradą A18, muszą natomiast kierować się w kierunku zjazdu na węźle Golnice w kierunku Bolesławca. Zalecany jest powrót na autostradę A4 na węźle Krzywa.

    Utrudnienia na A4. Zamknięty zostanie odcinek jezdni w kierunku Wrocławia

    Policjanci zaapelowali dodatkowo do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności. Podróżujący proszeni są o stosowanie się do oznakowania oraz poleceń służb pracujących na miejscu.

    Planując swoją podróż, należy wziąć pod uwagę opisane utrudnienia na autostradzie A4. Zaplanowane działania służb są związane z koniecznością usunięcia powypadkowego pojazdu ciężarowego.

    Zobacz również:

    Dwie osoby nie żyją po tragicznym wypadku, do którego doszło na trasie S8
    Mazowieckie

    Tragiczny wypadek na S8. Ofiary śmiertelne po zderzeniu busów z ciężarówką

    Jakub Pogorzelski
    Jakub Pogorzelski
    Rzecznik rządu o bezrobociu: Zwiększone inwestycje to więcej miejsc pracyPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze