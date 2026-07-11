W skrócie Strażacy prowadzą działania gaśnicze przy pożarze na terenie dawnych obiektów kolejowych w Strzegomiu.

Na miejscu działa 14 zastępów straży pożarnej.

Specjalna grupa rozpoznania ratownictwa chemicznego monitoruje sytuację w mieście.

Służby wydały ostrzeżenie dla mieszkańców o konieczności zamknięcia okien i unikania wychodzenia na zewnątrz.

Przekazano apel o nieutrudnianie pracy służb ratowniczych i ograniczenie przebywania w pobliżu pożaru.

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W sobotę tuż przed godz. 17 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze składowiska materiałów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Służby natychmiast udały się na miejsce.

Urząd gminy poinformował, że palą się dawne obiekty kolejowe. Do akcji zadysponowano 14 zastępów straży.

- Trwa akcja gaśnicza. Szacujemy, że na pewno tutaj będziemy co najmniej do rana - relacjonował w rozmowie z Radiem Sudety 24 kpt. Paweł Szydłowski z KP PSP w Świdnicy.

- Grupa rozpoznania ratownictwa chemicznego z Komendy Powiatowej PSP z Wołowa na bieżąca monitoruje całe miasto Strzegom - dodał i przyznał, że mierniki nie wykryły zagrożenia.

Wielki pożar w Strzegomiu. Straż pożarna z apelem do mieszkańców

Straż pożarna wydała zalecenia dla mieszkańców Strzegomia.

"W związku z pożarem oraz prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie Strzegomia zwracamy się z prośbą do mieszkańców przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia o niezwłoczne zamknięcie okien w budynkach" - przekazano.

Powstający dym i produkty spalania mogą wraz z wiatrem przemieszczać się i powodować gorszą jakość powietrza. "Dym może powodować podrażnienia dróg oddechowych" - czytamy.

Wystosowano również apel o ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie pożaru, a także nieutrudnianie dojazdu i pracy służbom ratowniczym.





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