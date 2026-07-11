Potężny pożar w Strzegomiu. Kłęby dymu nad miastem, alert dla mieszkańców
Kilkanaście zastępów straży walczy z pożarem byłych obiektów kolejowych w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Według przedstawiciela KP PSP w Świdnicy znajdowało się tam składowisko. Służby wysłały alert do mieszkańców, aby ograniczyć przebywanie na zewnątrz oraz zamknąć okna. Na miejscu działa specjalna grupa rozpoznania ratownictwa chemicznego.
W skrócie
- Strażacy prowadzą działania gaśnicze przy pożarze na terenie dawnych obiektów kolejowych w Strzegomiu.
- Na miejscu działa 14 zastępów straży pożarnej.
- Specjalna grupa rozpoznania ratownictwa chemicznego monitoruje sytuację w mieście.
- Służby wydały ostrzeżenie dla mieszkańców o konieczności zamknięcia okien i unikania wychodzenia na zewnątrz.
- Przekazano apel o nieutrudnianie pracy służb ratowniczych i ograniczenie przebywania w pobliżu pożaru.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie
W sobotę tuż przed godz. 17 strażacy dostali zgłoszenie o pożarze składowiska materiałów w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Służby natychmiast udały się na miejsce.
Urząd gminy poinformował, że palą się dawne obiekty kolejowe. Do akcji zadysponowano 14 zastępów straży.
- Trwa akcja gaśnicza. Szacujemy, że na pewno tutaj będziemy co najmniej do rana - relacjonował w rozmowie z Radiem Sudety 24 kpt. Paweł Szydłowski z KP PSP w Świdnicy.
- Grupa rozpoznania ratownictwa chemicznego z Komendy Powiatowej PSP z Wołowa na bieżąca monitoruje całe miasto Strzegom - dodał i przyznał, że mierniki nie wykryły zagrożenia.
Wielki pożar w Strzegomiu. Straż pożarna z apelem do mieszkańców
Straż pożarna wydała zalecenia dla mieszkańców Strzegomia.
"W związku z pożarem oraz prowadzonymi działaniami ratowniczo-gaśniczymi na terenie Strzegomia zwracamy się z prośbą do mieszkańców przebywających w pobliżu miejsca zdarzenia o niezwłoczne zamknięcie okien w budynkach" - przekazano.
Powstający dym i produkty spalania mogą wraz z wiatrem przemieszczać się i powodować gorszą jakość powietrza. "Dym może powodować podrażnienia dróg oddechowych" - czytamy.
Wystosowano również apel o ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie pożaru, a także nieutrudnianie dojazdu i pracy służbom ratowniczym.