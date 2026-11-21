Podejrzany został zatrzymany przez wrocławskich policjantów. To 42-letni mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego.

Anna Sobolak dostawała niepokojące SMS-y. Policja zatrzymała 42-latka

- Usłyszał już zarzuty kierowania gróźb karalnych. Mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, nie może się też kontaktować z pokrzywdzoną ani do niej zbliżać - przekazała w sobotę rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu podkom. Aleksandra Freus.

Mężczyzna miał wysyłać wiadomości z groźbami na prywatny telefon posłanki. Zawierały one m.in. sformułowania: "Jesteś do odstrzału", "Jesteś skończona".

Podejrzanemu grozi do 3 lat więzienia.

Anna Sobolak o wiadomościach, które dostała: Coraz bardziej agresywne

Wcześniej - 15 listopada - sprawę opisała na swoim profilu w mediach społecznościowych sama posłanka.

Przytoczyła przykłady SMS-ów. "To nie są anonimowe komentarze pod postem. To wiadomości wysyłane bezpośrednio do mnie. Późną nocą. Jedna po drugiej. Coraz bardziej agresywne" - napisała Anna Sobolak.

Jak zaznaczyła, "hejt przestaje być tylko internetowym komentarzem, a zaczyna budzić realne obawy o bezpieczeństwo". Podkreśliła również, że demokracja zakłada polemikę i nawet ostre oceny pracy, ale "nie daje nikomu prawa do grożenia, zastraszania i szczucia na drugiego człowieka". Zapowiedziała wówczas także, że zawiadomi odpowiednie służby.



