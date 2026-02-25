Policjant z Wołowa zatrzymany. W tle zgłoszenie funkcjonariuszki

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Zatrzymano funkcjonariusza jednostki powiatowej policji w Wołowie. Mężczyzna został oskarżony przez jedną z policjantek o "przestępstwo przeciwko wolności seksualnej". Trwają czynności z podejrzanym.

Dwóch umundurowanych policjantów w kamizelkach taktycznych z widocznym napisem 'Policja' na plecach, stojących na zewnątrz w jasnym świetle, w tle rozmyte przestrzenie miejskie.
Policjant miał wykorzystać seksualnie funkcjonariuszkę, Mężczyzna został zatrzymany. Zdj. ilustracyjneDamian KlamkaEast News

W skrócie

  • Zatrzymano policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie po zgłoszeniu przestępstwa o charakterze seksualnym przez funkcjonariuszkę.
  • Prowadzone są czynności wyjaśniające z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego.
  • Zaledwie miesiąc wcześniej do podobnego przypadku doszło w Piasecznie. Policjant usłyszał zarzuty wykorzystania seksualnego koleżanki z pracy.
Dolnośląska policja wydała stosowny komunikat w środę po godz. 16. Potwierdzono w nim, ze wpłynęło zawiadomienie policjantki dotyczące przestępstwa o charakterze seksualnym.

Czynu miał dopuścić się mundurowy z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie. Zatrzymano funkcjonariusza tej jednostki.

"Obecnie trwają czynności z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji" - podkreślono w oświadczeniu.

Policja nie podała, kiedy doszło do sytuacji.- Sprawdzane jest, czy w ogóle doszło do jakiejkolwiek sytuacji, do jakiej, jeśli doszło, kiedy i jak to wyglądało. Niestety nic poza ten komunikat nie mogę dzisiaj powiedzieć - przekazała w rozmowie z Interią przedstawicielka KWP we Wrocławiu.

Nowych informacji w sprawie należy spodziewać się w czwartek rano.



    Skandal w Piasecznie. Policjantowi grozi do 15 lat więzienia

    To kolejny potencjalny skandal w polskiej policji. Na początku stycznia informowaliśmy o wykorzystaniu seksualnym policjantki w podwarszawskim Piasecznie. Do zdarzenia doszło w nocy na terenie oddziału prewencji policji.

    Jeszcze tego samego dnia podejrzany o gwałt funkcjonariusz został zatrzymany i usłyszał zarzuty. Decyzją sądu trafił do aresztu na trzy miesiące.

    Mężczyzna został zawieszony w czynnościach służbowych, a szef KSP wszczął postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia go ze służby.

    Kontrole w jednostce zarządzili komendanci główny i stołeczny. Postępowanie sprawdzające prowadzi również inspektor nadzoru wewnętrznego w MSWiA. Mężczyźnie grozi od dwóch do 15 lat więzienia.

