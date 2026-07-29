Pobicie Ukraińców we Wrocławiu. Sąd zdecydował ws. podejrzanych

Krzysztof Ryncarz

Oprac.: Krzysztof Ryncarz

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Wrocławski sąd podjął decyzję o tymczasowym areszcie dla dwóch podejrzanych o udział w brutalnym pobiciu pary obywateli Ukrainy. Do zdarzenia doszło w niedzielę we Wrocławiu. Rzeczniczka MSWiA przekazała, że podczas policyjnej akcji jeden z mężczyzn próbował uciec z miasta.

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Złoty łańcuch z orłem RP na purpurowych szatach sędziowskich, zdjęcie ilustracyjne do artykułu o areszcie.
Sąd zdecydował ws. aresztu dla mężczyzn podejrzanych o atak na Ukraińców we Wrocławiu, zdj. ilustracyjneBeata Zawrzel Reporter

W skrócie

  • Sąd we Wrocławiu orzekł trzymiesięczny areszt wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o brutalne pobicie pary obywateli Ukrainy.
  • Obaj zatrzymani usłyszeli zarzuty pobicia oraz stosowania przemocy ze względu na przynależność narodową, zaś wobec jednego z nich zastosowano zarzut działania w warunkach recydywy.
  • Trzeci sprawca jest poszukiwany przez policję, a ofiary zdarzenia przewieziono do szpitala po opublikowaniu nagrania pobicia w mediach społecznościowych.
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W poniedziałek policja w tej sprawie zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy byli wielokrotnie notowani.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej uwzględnił wniosek prokuratury i aresztował Adama C. na trzy miesiące. We wtorek wrocławska prokuratura postawiła C. zarzuty pobicia i stosowania przemocy z powodu przynależności narodowej. Prokuratura zakwalifikowała ten czyn jako występek o charakterze chuligańskim. Adam C. usłyszał dodatkowo zarzut popełnienia czynu w warunkach recydywy. Grozi mu do 7,5 roku więzienia.

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Wrocław. Podejrzani o pobicie Ukraińców aresztowani

We wtorek zarzuty postawiono również 27-letniemu Tomaszowi M. Jest on podejrzany o pobicie i stosowanie przemocy z powodu przynależności narodowej. On również został tymczasowo aresztowany.

Zatrzymanie mężczyzn potwierdziła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak dodała, "jeden z nich próbował uciec z Wrocławia, ale został zatrzymany podczas policyjnej akcji. Trwają intensywne działania, by zatrzymać trzeciego sprawcę". Policja przekazała z kolei, że w akcji brali udział policjanci "wspierani przez funkcjonariuszy i kontrterrorystów z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej", a "do jednego z zatrzymań doszło podczas dynamicznych działań, gdy podejrzany próbował opuścić Wrocław i uniknąć tym samym odpowiedzialności".

Podczas przesłuchania podejrzani nie przyznali się do zarzutów. Tomasz M. złożył wyjaśnienia, zaś Adam C. odmówił ich składania - przekazał wcześniej rzecznik Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu prok. Jakub Dłubacz.

Wrocław. Brutalne pobicie pary z Ukrainy

Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

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Podejrzewani o to przestępstwo Tomasz M. i Adam C. zostali zatrzymani w poniedziałek wieczorem. Według "Gazety Wyborczej" Adam C., ps. Cycu, to gangster z więzienną przeszłością i bokser, związany z federacją Gromda organizującą walki na gołe pięści. Ten fakt potwierdził również prok. Dłubacz.

Policja szuka jeszcze trzeciego ze sprawców napaści.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Ranni kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

- Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy - powiedziała wcześniej podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

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