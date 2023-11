Plaga szczurów we Wrocławiu. "Ale ciarki przechodzą"

Stado szczurów na jednej z ulic we Wrocławiu urządziło sobie prawdziwą "ucztę" z resztek jedzenia. Gryzonie nagrała w trakcie dnia mieszkanka miasta. "Ale ciarki przechodzą... co tam jest przy tym przystanku!" - skomentowała film, który nadesłała do lokalnej redakcji. Szczury prawdopodobnie zjadały pokarm, jaki ludzie wyrzucają w tamtym miejscu dla gołębi.