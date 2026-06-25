W sobotę burza, która przeszła nad Wrocławiem, poważnie uszkodziła Fontannę Multimedialną znajdującą się w Parku Szczytnickim. Piorun trafił w dysze głównego gejzera wodnego - informują władze Wrocławia. Z tego powodu pokazy specjalne nie będą się odbywać "do odwołania".

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Jeden piorun, masa komplikacji. Uszkodzenia są poważne

Na szczęście "nikt nie ucierpiał w zdarzeniu, ale spowodowało ono bardzo dużą awarię systemu lamp, na którym opierają się pokazy Fontanny" - czytamy na profilu Hala Stulecia i Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia na Facebooku.

W czwartek w serwisie społecznościowym opublikowano nagranie, na którym widać moment uderzenia pioruna w fontannę:

"W dysze głównego gejzera wodnego uderzył piorun, który uszkodził instalacje. Ze względu na konieczność wymiany części urządzeń i mechanizmów - do odwołania nie będą się odbywać pokazy specjalne" - czytamy w pisie nagrania.

"Wiele z urządzeń zostało spalonych i wymaga wymiany" - dodano.

Operator obiektu informuje, że chociaż elementy systemu wodnego i oświetleniowego są uszkodzone, to nie zostaną całkowicie odwołane pokazy dzienne i wieczorne - będa one "realizowane w ograniczonym zakresie".

Do niecki wchodzić nie wolno. "Realne zagrożenie"

Władze Wrocławia zwracają uwagę, że cały czas obowiązuje "bezwzględny zakaz wchodzenia do niecki fontanny", ponieważ może to stanowić "realne zagrożenie dla zdrowia i życia".

Odwiedzającym park o okolice fontanny, zwłaszcza w upalne dni, zaleca się korzystanie z fontanny posadzkowej między Wrocławskim Centrum Kongresowym a Fontanną Multimedialną.

Nie wiadomo jeszcze, jak długo potrwa naprawa uszkodzeń fontanny. Jej operator zapewnia, że będzie o tym informować na bieżąco.

Fontanna Multimedialna we wrocławskim Parku Szczytnickim została otwarta 4 czerwca 2009 roku, z okazji dwudziestej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów parlamentarnych z 1989 roku. To największy tego typu obiekt w Polsce i jeden z największych w Europie.

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