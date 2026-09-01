Pielęgniarz oskarżony o próbę zabójstwa. Przyłapano go na gorącym uczynku

Marcin Czekaj

Oprac.: Marcin Czekaj

Pielęgniarz z wrocławskiego szpitala usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Mężczyzna miał dusić jednego z pacjentów poduszką. Został złapany na gorącym uczynku i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Kierownictwo placówki zwolniło go z pracy.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Szpitalne łóżko transportowe obok ściany w pustym, jasnym korytarzu szpitala.
Wrocław: Pielęgniarz z zarzutem usiłowania zabójstwa (zdj. ilustracyjne)peopleimages12123RF/PICSEL

W skrócie

  • Pielęgniarz z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu został oskarżony o próbę pozbawienia życia pacjenta poprzez duszenie poduszką.
  • Mężczyzna został zatrzymany przez innych pracowników na oddziale neurologii i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.
  • Kierownictwo szpitala zawiadomiło prokuraturę i zwolniło pielęgniarza z pracy.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii z poddziałem udarowym wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że pielęgniarz Piotr P. miał dusić pacjenta poduszką.

Mężczyzna został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Kierownictwo placówki zawiadomiło o tym przestępstwie prokuraturę i zwolniło pracownika z pracy.

Zobacz również:

Nie żyje 15-latek potrącony w piątek w Małopolsce. Zdj. ilustracyjne
Małopolskie

Potrącił 15-latka i uciekł. Tragiczne informacje, chłopiec zmarł w szpitalu

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Wrocław. Pielęgniarz złapany na gorącym uczynku. W tle próba zabójstwa

Biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu potwierdziło, że na wniosek prokuratury w czwartek sąd tymczasowo aresztował Piotra P. na trzy miesiące pod zarzutem usiłowania zabójstwa (art. 13 par. 1 k.k. w zw. z art. 148 par. 1 k.k).

Za przestępstwo - zgodnie z Kodeksem karnym - grozi co najmniej 10 lat pozbawienia wolności.

Pierwszy o sprawie napisał portal gazetawroclawska.pl, a dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że zatrudniony niedawno w placówce pielęgniarz chciał "ukarać" pacjenta. Śledczy nie podają szczegółów śledztwa.

Zobacz również:

Kędzierzyn-Koźle. Zabójstwo 49-latki, policja szuka sprawcy
Opolskie

Znaleźli ją w lesie, mieszkańcy wstrząśnięci. Pilny apel policji

Maria Literacka
Maria Literacka


"Polityczny WF": Czy prof. Marcin Matczak wejdzie do polityki? INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze