W skrócie Pielęgniarz z wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu został oskarżony o próbę pozbawienia życia pacjenta poprzez duszenie poduszką.

Mężczyzna został zatrzymany przez innych pracowników na oddziale neurologii i tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Kierownictwo szpitala zawiadomiło prokuraturę i zwolniło pielęgniarza z pracy.

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Do zdarzenia doszło 18 sierpnia na oddziale neurologii z poddziałem udarowym wojewódzkiego szpitala specjalistycznego im. T. Marciniaka we Wrocławiu.

Z oświadczenia wydanego przez szpital wynika, że pielęgniarz Piotr P. miał dusić pacjenta poduszką.

Mężczyzna został przez innych pracowników zatrzymany na gorącym uczynku i przekazany wezwanej policji. Kierownictwo placówki zawiadomiło o tym przestępstwie prokuraturę i zwolniło pracownika z pracy.

Wrocław. Pielęgniarz złapany na gorącym uczynku. W tle próba zabójstwa

Biuro prasowe Sądu Okręgowego we Wrocławiu potwierdziło, że na wniosek prokuratury w czwartek sąd tymczasowo aresztował Piotra P. na trzy miesiące pod zarzutem usiłowania zabójstwa (art. 13 par. 1 k.k. w zw. z art. 148 par. 1 k.k).

Za przestępstwo - zgodnie z Kodeksem karnym - grozi co najmniej 10 lat pozbawienia wolności.

Pierwszy o sprawie napisał portal gazetawroclawska.pl, a dziennikarze dowiedzieli się nieoficjalnie, że zatrudniony niedawno w placówce pielęgniarz chciał "ukarać" pacjenta. Śledczy nie podają szczegółów śledztwa.



