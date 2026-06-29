W skrócie Na szczycie Śnieżki zarejestrowano najwyższą w historii potwierdzoną temperaturę 25,7 stopni Celsjusza.

Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce prowadzi pomiary nieprzerwanie od prawie 145 lat, a sam szczyt jest najwyższym punktem Karkonoszy i Sudetów.

Analizy wskazują, że od 1880 roku średnia temperatura na Śnieżce wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza, a miejsce to pozwala obserwować rzadkie zjawiska atmosferyczne.

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Informację o rekordowym pomiarze przekazał Karkonoski Park Narodowy w mediach społecznościowych. "A jednak jest rekord! 25,7 st. C - tyle wynosi najwyższa w historii pomiarów IMGW wiarygodnie potwierdzona temperatura odnotowana na szczycie Śnieżki" - poinformowano.

Jak wyjaśniono, rekordowa wartość została zarejestrowana w niedzielę, jednak nie pojawiła się w publikowanych co godzinę odczytach. Dopiero po szczegółowej analizie i weryfikacji danych przez specjalistów została oficjalnie uznana za rekordową.

Według danych IMGW najwyższa temperatura odnotowana na Śnieżce wyniosła 25,2 stopni Celsjusza i została zmierzona 2 sierpnia 1982 roku.

Potwierdził to Piotr Krzaczkowski, kierownik obserwatorium IMGW na Śnieżce. Przy okazji służby apelują o ostrożność podczas trwającej fali upałów. Przypominają o konieczności nawadniania organizmu, stosowania nakrycia głowy i ochrony przed słońcem. Zwracają również uwagę na bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.

Śnieżka. Niemal 145 lat pomiarów na najwyższym szczycie Karkonoszy

Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce jest jedną z dwóch tego typu placówek w Polsce. Drugie funkcjonuje na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od niemal 145 lat, co czyni tę serię obserwacji jedną z najcenniejszych w kraju.

Charakterystyczny budynek obserwatorium, składający się z trzech połączonych dysków, został oddany do użytku w 1974 roku. Jego budowa trwała pięć lat. Do 2015 roku w dolnej części obiektu działała restauracja, natomiast środkowa i górna część nadal pełnią funkcje meteorologiczne.

Śnieżka, wznosząca się na wysokość 1603 m n.p.m., jest najwyższym szczytem Karkonoszy i całych Sudetów. Jej charakterystyczny, stożkowaty kształt od lat budzi zainteresowanie turystów i naukowców.

Karkonosze. Śnieżka jak laboratorium zmian klimatu

Na szczycie panuje specyficzny klimat, porównywany do warunków występujących w rejonach podbiegunowych. To właśnie dlatego na stosunkowo niewielkiej wysokości rozwinęła się tam roślinność alpejska.

Przez lata średnia roczna temperatura na Śnieżce jedynie nieznacznie przekraczała 0 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym miesiącu wynosiła średnio 10,6 stopni.

Śnieżka słynie również z ekstremalnych warunków pogodowych. Roczna suma opadów przekracza tam 1000 mm, a przez ponad 300 dni w roku szczyt spowijają mgły. Charakterystyczne są także bardzo silne wiatry, które podczas najsilniejszych wichur osiągają prędkość przekraczającą 80 m/s.

Dzięki niemal nieprzerwanemu ciągowi pomiarowemu prowadzonemu od 1880 roku Śnieżka jest jednym z najważniejszych miejsc do obserwacji zmian klimatycznych. Analizy wskazują, że w tym okresie średnia temperatura na szczycie wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza. To także jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można obserwować rzadkie zjawiska atmosferyczne, takie jak ognie św. Elma, widmo Brockenu czy Gloria.





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