Padł rekord na Śnieżce. Takiej temperatury jeszcze tam nie było
Na szczycie Śnieżki padł nowy rekord temperatury. Jak poinformował Karkonoski Park Narodowy, po weryfikacji danych przez meteorologów potwierdzono, że termometry wskazały 25,7 stopni Celsjusza. To najwyższa wiarygodnie potwierdzona temperatura w historii pomiarów prowadzonych na najwyższym szczycie Karkonoszy i Sudetów.
W skrócie
- Na szczycie Śnieżki zarejestrowano najwyższą w historii potwierdzoną temperaturę 25,7 stopni Celsjusza.
- Obserwatorium meteorologiczne na Śnieżce prowadzi pomiary nieprzerwanie od prawie 145 lat, a sam szczyt jest najwyższym punktem Karkonoszy i Sudetów.
- Analizy wskazują, że od 1880 roku średnia temperatura na Śnieżce wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza, a miejsce to pozwala obserwować rzadkie zjawiska atmosferyczne.
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Informację o rekordowym pomiarze przekazał Karkonoski Park Narodowy w mediach społecznościowych. "A jednak jest rekord! 25,7 st. C - tyle wynosi najwyższa w historii pomiarów IMGW wiarygodnie potwierdzona temperatura odnotowana na szczycie Śnieżki" - poinformowano.
Jak wyjaśniono, rekordowa wartość została zarejestrowana w niedzielę, jednak nie pojawiła się w publikowanych co godzinę odczytach. Dopiero po szczegółowej analizie i weryfikacji danych przez specjalistów została oficjalnie uznana za rekordową.
Według danych IMGW najwyższa temperatura odnotowana na Śnieżce wyniosła 25,2 stopni Celsjusza i została zmierzona 2 sierpnia 1982 roku.
Potwierdził to Piotr Krzaczkowski, kierownik obserwatorium IMGW na Śnieżce. Przy okazji służby apelują o ostrożność podczas trwającej fali upałów. Przypominają o konieczności nawadniania organizmu, stosowania nakrycia głowy i ochrony przed słońcem. Zwracają również uwagę na bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.
Śnieżka. Niemal 145 lat pomiarów na najwyższym szczycie Karkonoszy
Wysokogórskie Obserwatorium Meteorologiczne na Śnieżce jest jedną z dwóch tego typu placówek w Polsce. Drugie funkcjonuje na Kasprowym Wierchu w Tatrach. Pomiary meteorologiczne na Śnieżce prowadzone są nieprzerwanie od niemal 145 lat, co czyni tę serię obserwacji jedną z najcenniejszych w kraju.
Charakterystyczny budynek obserwatorium, składający się z trzech połączonych dysków, został oddany do użytku w 1974 roku. Jego budowa trwała pięć lat. Do 2015 roku w dolnej części obiektu działała restauracja, natomiast środkowa i górna część nadal pełnią funkcje meteorologiczne.
Śnieżka, wznosząca się na wysokość 1603 m n.p.m., jest najwyższym szczytem Karkonoszy i całych Sudetów. Jej charakterystyczny, stożkowaty kształt od lat budzi zainteresowanie turystów i naukowców.
Karkonosze. Śnieżka jak laboratorium zmian klimatu
Na szczycie panuje specyficzny klimat, porównywany do warunków występujących w rejonach podbiegunowych. To właśnie dlatego na stosunkowo niewielkiej wysokości rozwinęła się tam roślinność alpejska.
Przez lata średnia roczna temperatura na Śnieżce jedynie nieznacznie przekraczała 0 stopni Celsjusza, a w najcieplejszym miesiącu wynosiła średnio 10,6 stopni.
Śnieżka słynie również z ekstremalnych warunków pogodowych. Roczna suma opadów przekracza tam 1000 mm, a przez ponad 300 dni w roku szczyt spowijają mgły. Charakterystyczne są także bardzo silne wiatry, które podczas najsilniejszych wichur osiągają prędkość przekraczającą 80 m/s.
Dzięki niemal nieprzerwanemu ciągowi pomiarowemu prowadzonemu od 1880 roku Śnieżka jest jednym z najważniejszych miejsc do obserwacji zmian klimatycznych. Analizy wskazują, że w tym okresie średnia temperatura na szczycie wzrosła o ponad 1 stopień Celsjusza. To także jedno z nielicznych miejsc w Polsce, gdzie można obserwować rzadkie zjawiska atmosferyczne, takie jak ognie św. Elma, widmo Brockenu czy Gloria.