W miejscowości Budziszów Wielki przed sklepem zostawiono paczkę z migającą czerwoną diodą. Na miejsce wezwano kontrterrorystów. Teren został zabezpieczony na czas działania służb. - Paczkę zabrała grupa saperów z Wrocławia - przekazała Interii rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska.

W miejscowości Budziszów Wielki na Dolnym Śląsku ochrona jednego ze sklepów znalazła paczkę z migającą czerwoną diodą.

Jak przekazała dla TVN 24 rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska - zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2:30.

    - Ochrona jednego ze sklepów w miejscowości Budziszów Wielki znalazła paczkę pod billboardem przed sklepem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce potwierdzili zgłoszenie - podała policjantka.

    Budziszów Wielki. Tajemnicza paczka przed sklepem, wezwano służby

    Na miejsce wezwano grupę kontrterrorystów oraz pirotechników.

    - Służby zabezpieczyły miejsce na czas akcji. Działania zostały zakończone, teren jest bezpieczny - przekazała w rozmowie z Interią podkomisarz Ewa Kluczyńska.

    Dodała, że paczkę zabrała grupa saperów z Wrocławia. - Będą ustalać, co zawiera przedmiot - powiedziała policjantka.

