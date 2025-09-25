W miejscowości Budziszów Wielki na Dolnym Śląsku ochrona jednego ze sklepów znalazła paczkę z migającą czerwoną diodą.

Jak przekazała dla TVN 24 rzeczniczka prasowa jaworskiej policji podkomisarz Ewa Kluczyńska - zgłoszenie wpłynęło o godzinie 2:30.

- Ochrona jednego ze sklepów w miejscowości Budziszów Wielki znalazła paczkę pod billboardem przed sklepem. Policjanci, którzy dotarli na miejsce potwierdzili zgłoszenie - podała policjantka.

Budziszów Wielki. Tajemnicza paczka przed sklepem, wezwano służby

Na miejsce wezwano grupę kontrterrorystów oraz pirotechników.

- Służby zabezpieczyły miejsce na czas akcji. Działania zostały zakończone, teren jest bezpieczny - przekazała w rozmowie z Interią podkomisarz Ewa Kluczyńska.

Dodała, że paczkę zabrała grupa saperów z Wrocławia. - Będą ustalać, co zawiera przedmiot - powiedziała policjantka.

