W skrócie W Strzelinie wybuchł pożar wiaty śmietnikowej, który rozprzestrzenił się na budynek mieszkalny.

Żadna osoba nie odniosła obrażeń, jednak jedna kobieta z dzieckiem została pozbawiona miejsca zamieszkania.

W akcji gaśniczej uczestniczyło około 50 strażaków, a z budynku ewakuowano 24 osoby.

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Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, zgłoszenie o pożarze wpłynęło ok. godz. 5.40. Do zdarzenia doszło na rynku, a ogień objął pobliski budynek mieszkalny.

"Pierwsze zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zastały na miejscu rozwinięty już pożar obejmujący również elewację budynku na wysokość trzech metrów" - czytamy w komunikacie.

Jak relacjonował reporter Polsat News Maciej Stopczyk, w akcji gaśniczej brało udział łącznie ok. 50 strażaków.

Z budynku ewakuowano 24 osoby. Pracę strażaków ułatwiły opady deszczu. Największe zniszczenia odnotowano w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze. W wyniku wysokiej temperatury doszło do pęknięcia szyb w oknach.

Pożar w Strzelinie. Lokatorka z dzieckiem bez dachu nad głową

- Dzięki szybkiej i sprawnej akcji przeprowadzonej przez naszą straż pożarną nie ma tak dużych zniszczeń i przede wszystkim nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy bardzo szybko zostali ewakuowani - relacjonowała w rozmowie z Polsat News burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk.

Jak dodała, w pożarze najbardziej ucierpiała lokatorka, która mieszka z dzieckiem. - Będziemy musieli im zapewnić jakiś lokal zastępczy, a gminny ośrodek pomocy społecznej uruchomi zasiłki celowe - przekazała.

- Wyglądało to bardzo tragicznie, ale mieszkania nie są tak bardzo zniszczone i zlane. Mieszkańcy wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów oprócz tej jednej pani - powiedziała burmistrz Strzelina.

Przyczyna pożaru dotychczas nie została ustalona.





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