Ogień przeniósł się z wiaty na budynek. Potężny pożar na Dolnym Śląsku

Adam Gaafar

Adam Gaafar

Pożar wiaty śmietnikowej przeniósł się na budynek mieszkalny. Dramatyczne sceny rozegrały się w Strzelinie na Dolnym Śląsku. Nikt nie został poszkodowany, ale zniszczenia są poważne. Z relacji burmistrz miasteczka wynika, że kobieta z dzieckiem zostały bez dachu nad głową.

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Pożar budynku mieszkalnego w Strzelinie, czarny dym, płomienie, czerwony wóz strażacki i nadpalona elewacja.
Zdjęcia za zgodą profilu Strzelin998 na FacebookuFacebook/Strzelin998materiał zewnętrzny

W skrócie

  • W Strzelinie wybuchł pożar wiaty śmietnikowej, który rozprzestrzenił się na budynek mieszkalny.
  • Żadna osoba nie odniosła obrażeń, jednak jedna kobieta z dzieckiem została pozbawiona miejsca zamieszkania.
  • W akcji gaśniczej uczestniczyło około 50 strażaków, a z budynku ewakuowano 24 osoby.
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Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzelinie, zgłoszenie o pożarze wpłynęło ok. godz. 5.40. Do zdarzenia doszło na rynku, a ogień objął pobliski budynek mieszkalny.

"Pierwsze zastępy jednostek ochrony przeciwpożarowej zastały na miejscu rozwinięty już pożar obejmujący również elewację budynku na wysokość trzech metrów" - czytamy w komunikacie.

Jak relacjonował reporter Polsat News Maciej Stopczyk, w akcji gaśniczej brało udział łącznie ok. 50 strażaków.

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Z budynku ewakuowano 24 osoby. Pracę strażaków ułatwiły opady deszczu. Największe zniszczenia odnotowano w jednym z mieszkań na pierwszym piętrze. W wyniku wysokiej temperatury doszło do pęknięcia szyb w oknach.

Pożar w Strzelinie. Lokatorka z dzieckiem bez dachu nad głową

- Dzięki szybkiej i sprawnej akcji przeprowadzonej przez naszą straż pożarną nie ma tak dużych zniszczeń i przede wszystkim nikt nie ucierpiał. Mieszkańcy bardzo szybko zostali ewakuowani - relacjonowała w rozmowie z Polsat News burmistrz Strzelina Dorota Pawnuk.

Jak dodała, w pożarze najbardziej ucierpiała lokatorka, która mieszka z dzieckiem. - Będziemy musieli im zapewnić jakiś lokal zastępczy, a gminny ośrodek pomocy społecznej uruchomi zasiłki celowe - przekazała.

- Wyglądało to bardzo tragicznie, ale mieszkania nie są tak bardzo zniszczone i zlane. Mieszkańcy wkrótce będą mogli wrócić do swoich domów oprócz tej jednej pani - powiedziała burmistrz Strzelina.

Przyczyna pożaru dotychczas nie została ustalona.

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