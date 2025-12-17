W skrócie Polskie służby zatrzymały obywatela Ukrainy poszukiwanego listem gończym za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz płatną protekcję.

Zatrzymania dokonano podczas rutynowej kontroli na polsko-czeskim pograniczu, a mężczyzna trafił do aresztu, by odbyć zasądzoną karę roku pozbawienia wolności.

W artykule wspomniano także o młodym Ukraińcu z Warszawy, który wspiął się na diabelski młyn, za co grozi mu odpowiedzialność karna.

Straż Graniczna poinformowała o zatrzymaniu Ukraińca poszukiwanego za udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz płatną protekcję. Aresztowania - podczas "rutynowej kontroli drogowej" - dokonali funkcjonariusze z Jeleniej Góry.

Do akcji doszło "na jednej z dróg polsko-czeskiego pogranicza w powiecie kamiennogórskim" - przekazano w komunikacie.

Straż Graniczna: Zatrzymany Ukrainiec był poszukiwany na podstawie listu gończego

Straż Graniczna podała, że weryfikacja w bazach informacyjnych wykazała, iż Ukrainiec był "poszukiwany na podstawie listu gończego".

Dodatkowo "mężczyzna ma do odbycia karę jednego roku pozbawienia wolności". Z tego powodu podjęto decyzję o jego zatrzymaniu i doprowadzeniu do miejsca wykonywania kary.

"51-latek po zatrzymaniu został doprowadzony do aresztu śledczego, gdzie odbędzie zasądzoną karę więzienia" - podkreślono w komunikacie.

Warszawa. 15-letni Ukrainiec wspiął się na diabelski młyn

"Nastolatek był zaskoczony wizytą policjantów w miejscu jego zamieszkania. Młody człowiek przyznał się do popełnionego czynu, wyjaśniając funkcjonariuszom, że wspinanie się na różne konstrukcje to jego pasja" - podano w opublikowanym komunikacie.

W sprawie zdarzenia administrator obiektu złożył zawiadomienie dotyczące art. 193 Kodeksu karnego. Przepis ten dotyczy zakłócenia miru domowego. Ukraińcowi grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

