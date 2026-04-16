W skrócie Trwa obława za sprawcami napadu na konwój z gotówką, do którego doszło w środę we Wrocławiu.

Napastnicy najpierw doprowadzili do czołowego zderzenia, a następnie wybili szyby w pojeździe i zabrali ze środka pieniądze oraz aktówkę.

Policja nie przekazuje informacji dotyczących tej sprawy, ponieważ trwają czynności służb pod nadzorem prokuratora.

Do zuchwałego napadu na konwój przewożący gotówkę doszło w środę przed południem w rejonie skrzyżowania ulic Lwowskiej i Pereca we Wrocławiu.

Według ustaleń reportera Polsat News Darka Nowakowskiego konwój najprawdopodobniej transportował dużą ilość gotówki z kantoru do banku.

Napastnicy mieli celowo doprowadzić do czołowego zderzenia z samochodem konwojentów, aby uniemożliwić im dalszą jazdę.

Wrocław. Trwa obława za sprawcami napadu na konwój z gotówką

Po zatrzymaniu auta - jak ustalił reporter Polsat News - pojawił się drugi, niewielki ciemny samochód, który zajechał drogę konwojowi od tyłu, uniemożliwiając ucieczkę.

Następnie z samochodu wysiadło najprawdopodobniej trzech mężczyzn, którzy pałkami wybili szyby pojazdu konwojentów i zabrali ze środka wszystko, co było w ich zasięgu. Jeden ze świadków zdarzenia, z którym rozmawiał reporter, w ostatniej chwili wyciągnął telefon i zrobił zdjęcie samochodu napastników.

- Wyszły trzy osoby z pałami. Próbowali wyciągnąć faceta, który był od strony pasażera. Nie udało im się to do końca, ale zabrali jakieś mniejsze przedmioty jak aktówkę - powiedział.

Z relacji reportera wynika również, że kierowca konwoju - prawdopodobnie właściciel kantoru - doznał niegroźnego urazu ręki. Po zdarzeniu miał wysiąść z auta i krzyczeć: "Bandyci! Bandyci!".

Napastnicy mieli następnie szybko wsiąść z powrotem do samochodu blokującego konwój od tyłu. Kierowca zaczął gwałtownie cofać w stronę skrzyżowania, omal nie potrącając przy tym pieszego, po czym odjechał w kierunku ulicy Pereca. Na razie nie wiadomo, jaką kwotę skradziono.

- Nie przekazujemy żadnych informacji na ten moment, ponieważ trwają czynności w tej sprawie - poinformowała w rozmowie z Interią podkom. Aleksandra Freus z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Działania służb są prowadzone pod nadzorem prokuratora.

