Izabela Parzyszek zaginęła w piątek, 9 sierpnia, gdy jechała autostradą A4 z Bolesławca do Wrocławia, gdzie miała odebrać swojego ojca ze szpitala. Zgłoszenie w sprawie 35-letniej mieszkanki Kruszyna wpłynęło do mundurowych 10 sierpnia. Kobieta wieczorem miała zadzwonić do bliskich i powiedzieć, że zepsuło jej się auto.