Niewybuch znaleziony przy wzmacnianiu wałów

"Powódź nie tylko niszczy, ale też odkrywa to, co od wielu lat kryło się pod ziemią. Niewybuchy, czyli 'zardzewiała śmierć', jak określają je żołnierze, to poważne zagrożenie. Ich neutralizacja to także nasze zadanie!" - czytamy w komunikacie.