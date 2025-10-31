Niewybuch przy cmentarzu we Wrocławiu. Akcja służb

Przy cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu odnaleziono niewybuch - poinformowały władze miasta. Teren został ogrodzony, a na miejsce skierowano patrol saperski.

Niewybuch znaleziony w pobliżu cmentarza we Wrocławiu
Niewybuch znaleziony w pobliżu cmentarza we Wrocławiu

W piątek po południu Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego we Wrocławiu poinformowało o znalezieniu niewybuchu przy ogrodzeniu cmentarza Osobowickiego, od strony jednostki wojskowej.

Wrocław. Granat przy cmentarzu. Akcja służb

Portal wrocław.pl poinformował, że jest to granat F1 produkcji radzieckiej.

W związku z odnalezieniem niewybuchu teren został zabezpieczony przez wojsko i ochronę.

    "Tylne wejście na cmentarz zostało zamknięte. Wejście na cmentarz jest obecnie możliwe tylko bramą główną" - przekazano w komunikacie.

    Władze miasta zaapelowały do mieszkańców o "zachowanie spokoju i stosowanie się do poleceń służb".

    Teren przy cmentarzu, zlokalizowany przy ul. Obornickiej, należy do Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych. 

    Wojsko co roku, w porozumieniu z władzami miasta, udostępnia go kierowcom odwiedzjącym groby w czasie Wszystkich Świętych.

    Oficer dyżurny jednostki poinformował w rozmowie z Interią, że na miejsce skierowano patrol saperski. Utrudnienia mogą potrwać do wieczora.

