Niemowlę znalezione w oknie życia. Przy nim różne przedmioty

Kilkudniowa dziewczynka została znaleziona w oknie życia prowadzonym przez siostry boromeuszki we Wrocławiu. Przy niemowlęciu leżały pampersy, środki do higieny i mleko w butelce. Joanna - bo takie imię otrzymała - to 24. dziecko umieszczone w tym oknie życia.