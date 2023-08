Dwuipółmiesięczne niemowlę w piątek wieczorem trafiło do szpitala w Legnicy z objawami zatrucia. Z dzieckiem do legnickiego szpitala zgłosił się ojciec. Przeprowadzone badanie wykazało w organizmie chłopca obecność środków odurzających , o czym policjantów powiadomił lekarz.

Niemowlę pod wpływem narkotyków. Rodzice usłyszeli zarzuty

W niedzielę rodzice dziecka zostali doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Legnicy. Oboje usłyszeli zarzut narażenia dziecka na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozić może kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.