Niebezpiecznie we wrocławskich tramwajach. Pobito dwie motornicze

Policja poszukuje napastnika, który zaatakował motorniczą we wrocławskim tramwaju. To kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach. W ubiegłym tygodniu również doszło do agresji wobec innej motorniczej. Na pomoc ruszyli jej pasażerowie.