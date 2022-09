Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), sobota w wielu miejscach kraju będzie pochmurna i deszczowa.

Pogoda w sobotę. Burze i ostrzeżenia IMGW

Dla wielu miejsc IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami i intensywnymi opadami deszczu.

- Na zachodzie, od Pomorza Zachodniego po Dolny Śląsk jest zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. W Dolinie Kłodzkiej i Jeleniogórskiej możliwy deszcz. W zachodniej połowie kraju spodziewane są burze, którym towarzyszyć będą opady deszczu do 30 mm i wiatr w porywach do 70 km/h. Deszczowo na południowym wschodzie. Bez deszczu na północnym wschodzie, od Suwalszczyzny, przez Warmię i Mazury, po Mazowsze - mówiła Małgorzata Tomczuk.

Jak dodała synoptyk IMGW, temperatura w sobotę wyniesie 12 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, w centrum 16-18, a na południowym zachodzie i zachodzie 20-22 stopni. - Wiatr będzie słaby, miejscami zmienny - powiedziała Tomczuk.

Z prognoz IMGW wychodzi ponadto, że w nocy na zachodzie zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, z zanikającymi burzami. W centrum i na wschodzie pochmurno.

- Na wschodzie, gdzie wydano ostrzeżenia przed silnymi opadami, może spaść do 30 litrów na metr kwadratowy. Temperatura minimalna od 7-10 stopni Celsjusza na północnym wschodzie i do 10-14 stopniu na pozostałym obszarze kraju. Miejscami możliwe są mgły ograniczające widzialność do 300 metrów - zaznaczyła Tomczuk.

Pogoda. Lej kondensacyjny na Dolnym Śląsku

Tymczasem na Dolnym Śląsku w sobotę zaobserwowano niebezpieczne zjawisko pogodowe. To lej kondensacyjny, stanowiący zalążek tornada.

Lej kondensacyjny zauważono w rejonie Trębacza i Mirkowa.

"Kolejny bardzo dobrze wykształcony lej kondensacyjny na Dolnym Śląsku" - czytamy w opisie nagrania, które opublikowane zostało na Twitterze przez Sieć Obserwatorów Burz.

Lej kondensacyjny. Co to jest?

Lej kondensacyjny to nic innego, jak zalążek tornada. Tym stałby się, gdyby lej dotknął ziemi, a to stwarza poważne zagrożenie.

Powstanie leja wskazuje na istnienie mniej lub bardziej silnego wiru. Tworzy się na skutek różnicy ciśnień między powietrzem wewnątrz i na zewnątrz wiru.

Ponieważ ciśnienie jest najniższe w osi wiru, im dalej od tej linii, tym wyżej znajduje się punkt rosy wznoszącego powietrza - stąd bierze się charakterystyczny kształt leja.