Nie żyje Krzysztof Balawejder. Od 2019 roku był prezesem MPK Wrocław

Krzysztof Balawejder zmarł nagle w czwartek 19 stycznia przyczyna śmierci nie jest obecnie znana. Prezes wrocławskiego MPK miał 44-lata. Smutne wieści potwierdził w mediach społecznościowych prezydent Wrocławia Jacek Sutry, "Krzysiu, to był zaszczyt pracować razem z tobą. Żegnaj przyjacielu" - napisał.

Reklama

Jeszcze we wtorek Krzysztof Balawejder opublikował w mediach społecznościowych zdjęciach, na których rozmawia z dziećmi z Przedszkola nr 55 we Wrocławiu. "Dla mnie takie odwiedziny to jak ładowanie baterii" - napisał. Na fotografiach szef MPK zdaje się być w świetnej formie.

Balawejder pełnił funkcję prezesa MPK Wrocław od 2019 roku, wcześnie był m.in. prezesem zarządu firmy POLBUS - PKS Sp. z.o.o. Szef MPK Wrocław był znany z tego, że chętnie wypowiadał się w mediach, komentując bieżące wydarzenia.

Był człowiekiem medialnym

Niecałe trzy tygodnie temu Krzysztof Balawejder domagał się kontroli UOKiK w PKN Orlen. Przekazał, że w zeszłym roku MPK Wrocław wydało niemal milion złotych więcej - w porównaniu z rokiem ubiegłym - na paliwo do autobusów. - To cena, jaką wszyscy płacimy za monopol Orlenu" - powiedział.

"967 tysięcy złotych więcej za paliwo w samym tylko grudniu! O tyle więcej wydaliśmy na olej napędowy do tankowania naszych autobusów, pomimo niskiej ceny ropy na giełdach światowych" - pisał w mediach społecznościowych.

Jedną z głośniejszych wypowiedzi Krzysztofa Balawejdera była ta z grudnia 2021 roku. Stwierdził wówczas, że wprowadzone z powodu pandemii ograniczenia w transporcie są "fikcyjne i niemożliwe do zrealizowania". - Trudno odnosić się do szczegółów zapowiadanych regulacji, ponieważ po raz kolejny dowiadujemy się o nich w pierwszej kolejności z konferencji prasowej - mówił wówczas.