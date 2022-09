"Nie pieprz". Ksiądz domagał się pieniędzy za pogrzeb. Wyciekły wiadomości

Oprac.: Krystyna Opozda WIADOMOŚCI LOKALNE

Do sieci wyciekła treść wiadomości, które ksiądz z Mirkowa pod Wrocławiem pisał do jednej z parafianek. Kobieta pochowała matkę i spóźniała się z przesłaniem księdzu pieniędzy za usługę. "Nie pieprz, że to wina banku" - atakował ją duchowny. Po wybuchu afery kuria ukarała księdza.

Zdjęcie Kościół pw. św. Brata Alberta w Mirkowie / Google Maps /