W skrócie Prokuratura prowadzi dochodzenie w sprawie szarpnięcia 12-letniego ucznia przez nauczyciela podczas lekcji techniki w szkole w Głogowie.

Matka ucznia zaprzecza, jakoby doszło do pobicia, a obrażenia chłopca mają charakter stłuczeń bez konieczności dłuższego leczenia.

Po wydarzeniu chłopiec stał się ofiarą hejtu w szkole, a Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało kontrolę w placówce.

Dochodzenie prowadzone jest w sprawie spowodowania "naruszenia narządów ciała 12-latka, poprzez szarpnięcie pokrzywdzonego za przedramię, w wyniku czego upadł on na podłogę" - powiedziała w czwartek rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Legnicy prok. Liliana Łukasiewicz.

Śledczy sprawdzą też czy nauczyciel znieważył ucznia, zwracając się do niego w wulgarny sposób.

Głogów. Nauczyciel miał szarpać ucznia, sprawą zajęła się prokuratura

Do wydarzeń, które są przedmiotem prokuratorskiego dochodzenia doszło podczas lekcji techniki. Według wstępnych ustaleń prokuratury, chłopiec zakłócał porządek zajęć i krzyczał do nauczyciela.

- Nauczyciel polecił mu, aby opuścił klasę i udał się do gabinetu pedagoga szkolnego, ale uczeń tego polecenia nie wykonał. W związku z tym doszło do incydentu, podczas którego nauczyciel miał szarpnąć chłopca, uczeń upadł na podłogę. Chłopiec miał powiedzieć do nauczyciela jeszcze coś niewłaściwego, następnie ten skierował do 12-latka słowa niecenzuralne - relacjonowała prokurator.

Po lekcjach chłopiec z matką pojechał do szpitala na SOR. Według prokuratury, nie stwierdzono u niego poważniejszych obrażeń.

- Zlecono opinię biegłemu z zakresu medycyny sądowej, który ma się wypowiedzieć, czy obrażenia chłopca są na okres poniżej dni siedmiu, czy jest to jedynie naruszenie nietykalności cielesnej. Z dokumentacji medycznej wynika, że chłopiec ma stłuczony bok - powiedziała rzeczniczka legnickiej prokuratury.

Skandal w szkole w Głogowie. Matka ucznia: Nie doszło do pobicia

Do Głogowa udał się reporter Polsat News Dariusz Nowakowski, który tak relacjonował wydarzenia: - Matka ucznia mówi, że tutaj nie doszło do pobicia. Dziecko miało zostać szarpnięte podczas siedzenia na krześle. Nauczyciel powiedział, że ma się ono udać do pedagoga. Uczeń odparł, że zrobi to, ale dopiero jak skończy przepisywać zadanie.

- Nauczyciel chciał, żeby stało się to natychmiast. Krótko mówiąc, wziął ucznia za koszulkę i przeciągnął go - z tego co relacjonują uczniowie - nawet kilka metrów. Tam też miało dojść do upadku z tego krzesła. Uczeń trafił ostatecznie na SOR, odniósł obrażenia - przekazał dziennikarz.

Jak dodał, rany mają charakter stłuczeń. Na ten moment nie odnotowano ran, które wymagały leczenia powyżej siedmiu dni. - Cała sprawa wstrząsnęła szkolną społecznością - podkreślił Dariusz Nowakowski.

Fala hejtu w głogowskiej szkole. Ofiarą 12-letnie dziecko

Reporter Polsat News rozmawiał z matką ucznia, który przyznała przed kamerami, że na jej syna wylała się fala hejtu. - Psychicznie dziecko jest rozdarte. (...) Dużo osób myśli, że Maciek kłamie. Maciek jest dzieckiem trudnym, z orzeczeniem o niedostosowaniu się społecznym - mówiła.

- Maciek nie jest dzieckiem najgrzeczniejszym w szkole, aczkolwiek osoba dorosła nie powinna szarpać dziecka, są inne środki wychowawcze - zaznaczyła matka chłopca.

Przedstawicielka legnickiej prokuratury poinformowała PAP, że opinię o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku 12-latka wydała poradnia socjologiczno-pedagogiczna.

Głogów. Kuratorium zapowiada kontrolę po incydencie na lekcji techniki

Prok. Łukasiewicz podkreśliła, że nauczyciel nie usłyszał zrzutów, a według prokuratury koniecznie jest przesłuchanie 12-letniego ucznia. Odbędzie się ono przed sądem. Przesłuchiwani będą również pedagodzy oraz inne osoby, które miały kontakt z dzieckiem po zdarzeniu - dodała.

Za czynny, które są przedmiotem dochodzenia grozi grzywna, kara ograniczenia wolności lub do dwóch lat więzienia. Dochodzenie, w przeciwieństwie do śledztwa, prowadzone jest w sprawach mniejszej wagi. Kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 zapowiedziało Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. Ma ona odbyć się odbyć 3 lutego.

