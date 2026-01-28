Nauczyciel miał szarpać i wyzywać ucznia. Pilna kontrola kuratorium

Aleksandra Czurczak

Oprac.: Aleksandra Czurczak

Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało pilną kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie po doniesieniach o agresji nauczyciela wobec 12-letniego ucznia. Pedagog miał szarpać i wyzywać chłopca podczas lekcji, a sprawa - po zgłoszeniu przez szkołę - trafiła również na policję i do prokuratury.

Głogów. Nauczyciel miał szarpać i wyzywać ucznia. Kuratorium zapowiedziało kontrolę (zdj. ilustracyjne)Jacek Szydlowski Agencja FORUM

W skrócie

  • Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało pilną kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie po doniesieniach o agresji nauczyciela wobec ucznia.
  • Nauczyciel techniki miał szarpać i wyzywać 12-letniego chłopca podczas lekcji.
  • Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury, a uczeń przeszedł obdukcję wykazującą stłuczenia.
Rzeczniczka dolnośląskiego kuratorium Miłosława Bożek poinformował w środę, że w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie zostanie przeprowadzona kontrola.

Dodała, iż nie wyznaczono jeszcze terminu kontroli, a kuratorium zostało poinformowane o zdarzeniu przez dyrekcję szkoły.

    - Kontrola odbędzie się w najbliższych dniach - przekazała Bożek.

    Głogów. Nauczyciel techniki miał pobić ucznia

    Agresji w stosunku do 12-letniego ucznia miał się dopuścić nauczyciel techniki podczas lekcji w głogowskiej szkole.

    Według lokalnych mediów, nauczyciel szarpał ucznia i go wyzywał.

    "Gazeta Wrocławska", cytując matkę dziecka poinformowała, że chłopiec przeszedł obdukcję w szpitalu, która wykazał, że ma na ciele stłuczenia.

    Sprawa została zagłoszona na policję i do prokuratury.

