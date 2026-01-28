W skrócie Dolnośląskie Kuratorium Oświaty zapowiedziało pilną kontrolę w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie po doniesieniach o agresji nauczyciela wobec ucznia.

Nauczyciel techniki miał szarpać i wyzywać 12-letniego chłopca podczas lekcji.

Sprawa została zgłoszona na policję i do prokuratury, a uczeń przeszedł obdukcję wykazującą stłuczenia.

Rzeczniczka dolnośląskiego kuratorium Miłosława Bożek poinformował w środę, że w Szkole Podstawowej nr 3 w Głogowie zostanie przeprowadzona kontrola.

Dodała, iż nie wyznaczono jeszcze terminu kontroli, a kuratorium zostało poinformowane o zdarzeniu przez dyrekcję szkoły.

- Kontrola odbędzie się w najbliższych dniach - przekazała Bożek.

Głogów. Nauczyciel techniki miał pobić ucznia

Agresji w stosunku do 12-letniego ucznia miał się dopuścić nauczyciel techniki podczas lekcji w głogowskiej szkole.

Według lokalnych mediów, nauczyciel szarpał ucznia i go wyzywał.

"Gazeta Wrocławska", cytując matkę dziecka poinformowała, że chłopiec przeszedł obdukcję w szpitalu, która wykazał, że ma na ciele stłuczenia.

Sprawa została zagłoszona na policję i do prokuratury.

