W skrócie W Twardogórze 14-latek zaatakował swoją matkę nożem, zadając jej trzy ciosy w tułów i nogę. Kobieta trafiła do szpitala, jest przytomna i jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Napastnik został zatrzymany przez policję, a ze względu na wiek chłopca sprawa zostanie przekazana do sądu rodzinnego, który podejmie decyzję o jego dalszym losie.

Oficjalne dane Ministerstwa Sprawiedliwości oraz analizy stowarzyszenia Demagog wskazują na długofalowy spadek liczby przestępstw popełnianych przez osoby nieletnie.

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Do zdarzenia doszło w piątek przed godz. 12. w Twardogórze, w powiecie oleśnickim. Z nieustalonych dotąd przyczyn 14-letni chłopiec zaatakował swoją matkę nożem. Nastolatek zadał jej trzy ciosy.

Kobieta została zraniona w tułów i nogę. - W przytomnym stanie przetransportowano ją do szpitala - przekazał w rozmowie z Interią prok. Jakub Dłubacz z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

14-latek zaatakował matkę. Kobieta trafiła do szpitala

Jak ustalił PAP, życiu kobiety nie zagraża niebezpieczeństwo, ale na ten moment nie wiadomo, czy będzie mogła złożyć zeznania.

Napastnik został zatrzymany przez policję. - Trwają czynności wstępne - przekazał nam prok. Dłubacz.

Z uwagi na to, że sprawca jest osobą małoletnią, sprawa przekazana zostanie do sądu rodzinnego, który zadecyduje o jego dalszym losie.

Seria ataków z udziałem młodzieży. Tragiczne dane

Wydarzenie w Tarnogórze wpisuje się w dramatyczny trend ataków z udziałem młodzieży. W październiku 19-letni uczeń klasy maturalnej zaatakował osoby przebywające w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce. Napastnik ranił łącznie dziewięć osób - pięcioro uczniów i cztery osoby dorosłe, w tym dwóch nauczycieli i dwie osoby postronne. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa wielu osób i trafił do aresztu tymczasowego.

Kilkanaście godzin później do dramatu doszło w szkole w Leszczydole-Nowinach. Tam 15-letni, były uczeń wszedł na teren Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II i zaatakował nożem trzy osoby. W wyniku odniesionych ran zmarła 37-letnia woźna, a poszkodowane zostały dwie inne osoby, w tym dyrektor placówki, który obezwładnił napastnika. Sąd Rejonowy w Wyszkowie zdecydował o umieszczeniu 15-latka w schronisku dla nieletnich.

Przestępstwa nieletnich. Oficjalne statystyki

Pomimo wysokiej medialności tego typu wydarzeń, według oficjalnych statystyk prezentowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w ostatnich latach nie odnotowano wzrostu przestępczości wśród osób nieletnich.

W 2025 roku odnotowano 13 tys. czynów karalnych, zaś w 2024 roku było ich ponad 14 tysięcy.

Tematem zajęło się także stowarzyszenie Demagog, które przygotowało raport dotyczący przestępczości wśród nieletnich. Zestawiając statystyki widoczny jest długofalowy spadek liczby tego typu czynów. Dla porównania w 2015 roku było to 28,7 tys. przestępstw, a w 2022 roku liczba wynosiła 18,4 tys. Jednocześnie maleje także liczba osób kierowanych do zakładów poprawczych.



