Wrocław czeka na wielką wodę. Przed najgorszym miasto może jednak ochronić system polderów zbudowanych przed wiekami przez zakon Cystersów. Niedawno odnowiły go Lasy Państwowe i zapewniają, że obiekt jest w stanie przyjąć nawet 250 tys. litrów metrów sześciennych wody. O tym, czy to wystarczy do obrony stolicy Dolnego Śląska przed powodzią, przekonamy się w najbliższym czasie.