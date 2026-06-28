Spis treści: Wrocław. Senior i student pod jednym dachem. Szczegóły projektu Drogi najem i samotność seniorów. Radni mają nowy plan Inspiracja z zagranicy

Z inicjatywą wystąpiło siedmioro radnych Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, którzy skierowali w tej sprawie interpelację do prezydenta miasta Jacka Sutryka. Autorką projektu jest Agnieszka Dusza, radna z ramienia KO. Prezydent na razie nie odniósł się do tego pomysłu.

Szczegóły opisuje Radio Wrocław.

Wrocław. Senior i student pod jednym dachem. Szczegóły projektu

Projekt zakłada, że seniorzy posiadający wolny pokój mogliby przyjąć pod swój dach studentów poszukujących lokum na czas studiów. Udział w programie miałby być dobrowolny dla obu stron, a miasto pełniłoby funkcję pośrednika.

- Do zadań operatora programu należałaby m.in. rekrutacja uczestników, określenie ich oczekiwań, weryfikacja bezpieczeństwa, dobór osób o podobnych potrzebach, przygotowanie wzorów umów oraz mediacja w przypadku pojawienia się problemów - wyjaśnia Agnieszka Dusza, cytowana przez radio.

Jak podkreślają autorzy pomysłu, chodzi o rozwiązanie dwóch problemów jednocześnie: braku tanich mieszkań dostępnych dla młodych ludzi oraz izolacji społecznej seniorów.

Drogi najem i samotność seniorów. Radni mają nowy plan

Z punktu widzenia studentów projekt oznaczałby łatwiejszy dostęp do mieszkań w dużym mieście. We Wrocławiu ceny wynajmu stale rosną i często są barierą nie do pokonania. To powód, dla którego wielu młodych z mniejszych miejscowości rezygnuje ze studiów dziennych.

Z kolei dla seniorów wspólne mieszkanie z młodszą osobą miałoby być szansą na przełamanie samotności. Młodzi lokatorzy mogliby także pomóc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy czy drobne prace domowe.

Autorzy podkreślają, że seniorzy często zajmują duże mieszkania, w których nie korzystają ze wszystkich pomieszczeń. Nie bez znaczenia jest tu także aspekt społeczny, jakim jest budowanie więzi międzypokoleniowych i wzajemnego wsparcia.

Inspiracja z zagranicy

Pomysł nie jest całkowicie nowy. Model współzamieszkiwania studentów i seniorów jest szczególnie rozwinięty w Niemczech, Francji czy krajach skandynawskich.

W Niemczech działa program znany jako "Wohnen für Hilfe" ("mieszkanie w zamian za pomoc'). Jego zasada jest prosta: student może zamieszkać u osoby starszej w zamian za określoną liczbę godzin wsparcia w miesiącu.

Najczęściej jest to jedna godzina pomocy za każdy metr kwadratowy zajmowanego pokoju. Często student nie płaci czynszu, ale ponosi koszty mediów.

W Danii i Holandii funkcjonują systemy bardziej sformalizowane, w których uczelnie lub samorządy aktywnie kojarzą studentów z seniorami. Współlokatorzy podpisują umowy określające zakres obowiązków i zasady życia pod jednym dachem. Tam również dominują modele mieszane: częściowa opłata za lokum i jednocześnie zobowiązanie do regularnej pomocy.

Programy tego typu opierają się na dokładnym dopasowaniu uczestników i jasnych zasadach współpracy, co ma ograniczać ryzyko konfliktów.





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