Mieszkańcy bez ciepłej wody i ogrzewania na święta. Nocą do minus 8 stopni

Oprac.: Marek Sławiński WIADOMOŚCI LOKALNE

Szczególnie mroźna noc czeka mieszkańców wrocławskiego Szczepina, gdzie doszło do awarii magistralnej sieci ciepłowniczej przy ulicy Poznańskiej. Do 40 budynków wzdłuż pięciu ulic nie będzie dostarczane ciepło. Nocą temperatura spadnie tam do - 8 stopni Celsjusza.

Zdjęcie Awaria ciepłownicza; bez ogrzewania i ciepłej wody część mieszkańców Szczepina / Karol Makurat / Reporter