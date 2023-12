Podczas zatrzymania mężczyzna był spokojny, a przeszukanie rzekomo odbyło się " wnikliwie ". Następnie zabrano go na komisariat radiowozem, w którym potem doszło do tragedii.

Wrocław. Nowe informacje w sprawie Maksymiliana F. "Wnikliwie przeszukany"

Na komisariacie Fabryczna około godziny 20:00 doszło do drugiego przeszukania. Jak ustalili dziennikarze, 44-latka sprawdzono "do majtek", a czynności zarejestrował monitoring. Wiadomo więc, że w tamtej chwili mężczyzna nie miał przy sobie broni . Przy przeszukaniu, funkcjonariusze pobrali także odciski palców zatrzymanego.

Mundurowi mieli odwieźć Maksymiliana F. do izby zatrzymań na Krzykach we Wrocławiu. Do tego samego radiowozu zaprowadziła go inna para funkcjonariuszy niż ta, która przywiozła go na komisariat. Mężczyzna miał mieć na sobie kajdanki, a jeden z policjantów usiadł z nim na tylnej kanapie.