Władze Zgorzelca zamierzają złożyć skargę do Komisji Europejskiej na niemieckie kontrole graniczne, które powodują paraliż miasta.

Do 15 lipca władze Zgorzelca wyznaczyły termin zbierania podpisów mieszkańców na terenie miasta i sąsiadującego z nim niemieckiego Görlitz. Chociaż do złożenia skargi do Komisji Europejskiej nie są konieczne, inicjatorzy chcą pokazać, że przedsięwzięcie cieszy się poparciem lokalnej społeczności.