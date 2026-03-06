Magdalena Majtyka nie żyje. Tragiczny finał poszukiwań aktorki

Dawid Szczyrbowski

Dawid Szczyrbowski

Aktualizacja

Magdalena Majtyka, 41-letnia aktorka z Wrocławia nie żyje - potwierdziła Polsat News policja. Poszukiwania kobiety trwał od kilku dni.

Zmarła aktorka Magdalena Majtyka na tle policyjnego radiowozu
Magdalena Majtyka nie żyje. Policja wydała komunikatEast News/NewsLubuski/KMP we Wrocławiumateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Magdalena Majtyka, 41-letnia aktorka z Wrocławia, nie żyje.
  • Ciało kobiety odnaleziono na terenie Biskupic Oławskich; wcześniej znaleziono należący do niej samochód.
  • Mąż Magdaleny Majtyki apelował o pomoc w poszukiwaniach, a policja prowadzi śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka nie żyje" - przekazała w piątek wieczorem wrocławska policja.

Ciało kobiety zostało odnalezione na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej służby informowały, że znaleziono należący do niej samochód.

"Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia" - przekazali funkcjonariusze.

Magdalena Majtyka nie żyje. Wcześniej o pomoc apelował jej mąż

Magdalena Majtyka była widziana po raz ostatni w środę. 41-latka oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu.

Zobacz również:

Dwumiesięczne niemowlę trafiło do szpitala. Wodzisławska policja obezwładniła rodziców
Śląskie

Dwumiesięczne dziecko trafiło do szpitala. Policja obezwładniła rodziców

Patryk Idziak
Patryk Idziak

    W trakcie Dramatyczny wpis w mediach społecznościowych zamieścił mąż poszukiwanej Magdaleny Majtyki Piotr Bartos. "Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" - apelował.

    Magdalena Majtyka była aktorką. Grała w serialach i filmach. Była znana m.in. z ról w "Na Wspólnej", "1670", "Breslau" i "Na sygnale". Pracowała również we wrocławskim Teatrze Polskim.

    Zobacz również:

    Michele Hundley Smith zaginęła 24 lata temu. Przełom w sprawie. Rodzina wydała oświadczenie
    Ciekawostki

    Szukano jej 24 lata. Nagły zwrot, rodzina wstrząśnięta

    Paweł Basiak
    Paweł Basiak
    Nacisk na dowódców ws. SAFE? Szef MON odpowiadaPolsat News

    Najnowsze