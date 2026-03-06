W skrócie Magdalena Majtyka, 41-letnia aktorka z Wrocławia, nie żyje.

Ciało kobiety odnaleziono na terenie Biskupic Oławskich; wcześniej znaleziono należący do niej samochód.

Mąż Magdaleny Majtyki apelował o pomoc w poszukiwaniach, a policja prowadzi śledztwo mające wyjaśnić okoliczności zdarzenia.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

"Z przykrością potwierdzamy tragiczną informację, że zaginiona 41- letnia Magdalena Majtyka nie żyje" - przekazała w piątek wieczorem wrocławska policja.

Ciało kobiety zostało odnalezione na terenie Biskupic Oławskich. Wcześniej służby informowały, że znaleziono należący do niej samochód.

"Na miejscu prowadzone są czynności przez policjantów pod nadzorem prokuratury. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, które ma na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia. Rodzinie i bliskim składamy szczere wyrazy współczucia" - przekazali funkcjonariusze.

Magdalena Majtyka nie żyje. Wcześniej o pomoc apelował jej mąż

Magdalena Majtyka była widziana po raz ostatni w środę. 41-latka oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ul. Iwaszkiewicza we Wrocławiu.

W trakcie Dramatyczny wpis w mediach społecznościowych zamieścił mąż poszukiwanej Magdaleny Majtyki Piotr Bartos. "Madziu, wróć do nas, kochamy ciebie i czekamy" - apelował.

Magdalena Majtyka była aktorką. Grała w serialach i filmach. Była znana m.in. z ról w "Na Wspólnej", "1670", "Breslau" i "Na sygnale". Pracowała również we wrocławskim Teatrze Polskim.

Nacisk na dowódców ws. SAFE? Szef MON odpowiada Polsat News