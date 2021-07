Lubań: 27-latek chował marihuanę między kołdrami

WIADOMOŚCI LOKALNE

Miał nadzieję, że policjanci przeszukujący jego mieszkanie nie zwrócą uwagi na to, co skrywa się między kołdrami. Jednak taki wybieg nie udał się 27-latkowi z Lubania. Słoik z marihuaną przejęli policjanci, a mężczyźnie grozi teraz do trzech lat więzienia.

Zdjęcie Narkotyki, które miał 27-latek / Policja Dolnośląska / Archiwum