Kudowa Zdrój: Zabiła rodziców, pomogli jej koledzy. Jest akt oskarżenia

Oprac.: Karolina Głodowska WIADOMOŚCI LOKALNE

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziewczynie oraz jej koleżance i koledze, którzy wspólnie dokonali w Kudowie Zdroju zabójstwa rodziców. Sprawa szokująca tym bardziej, kiedy dowiadujemy się, że po zastrzeleniu małżeństwa nastolatki kupiły żywe larwy much, by te zjadły miękkie tkanki zwłok. Co więcej, zabójstwo z broni palnej było poprzedzone próbą uśpienia i uduszenia rodziców po podaniu im leku weterynaryjnego w trakcie Wigilii w 2021 roku.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne / Stanislaw Bielski/REPORTER / East News