Kopalnia Turów. Burmistrz Zgorzelca: Przerażające widmo zamknięcia z dnia na dzień

WIADOMOŚCI LOKALNE

- Widmo zamknięcia kopalni Turów z dnia na dzień jest dla nas przerażające - powiedział burmistrz Zgorzelca Rafał Gronicz. Wskazał, że z pracą w kompleksie elektrowni i kopalni związanych jest ok. 8 tys. osób z regionu. - Niepewność co do losów kopalni powoduje wzrost napięć między sporą częścią mieszkańców Zgorzelca a naszymi sąsiadami - dodał.

Zdjęcie Kopalnia i elektrownia w Turowie / Krzysztof Kaniewski / Reporter