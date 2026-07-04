W skrócie Na odcinku rzeki Bóbr między zaporą Pilchowice a zbiornikiem Rakowice wprowadzono zakaz korzystania z wody z powodu katastrofy ekologicznej i masowego śnięcia ryb.

Badania wykazały, że jakość wody nie spełnia norm sanitarnych dla kąpielisk i stwarza zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Przyczyną pogorszenia stanu wody było spuszczenie jej ze zbiornika podczas prac remontowych, co doprowadziło do śnięcia ryb i obniżenia poziomu tlenu.

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Wojewoda dolnośląski wydał rozporządzenie wprowadzające zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na wyznaczonym odcinku w związku z zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt.

Decyzja została opublikowana w sobotę w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i weszła w życie z dniem ogłoszenia.

Pilchowice. Rzeka Bóbr zanieczyszczona? Decyzja wojewody

Zakaz obejmuje fragment rzeki Rzeka Bóbr od km 196+130 - korony zapory Pilchowice do km 166+024 (zbiornik Rakowice). Obejmuje on m.in. zakaz:

wchodzenia do wody,

kąpieli,

pojenia zwierząt,

amatorskiego i gospodarczego połowu ryb,

korzystania z wód do celów gospodarczych oraz używania jednostek pływających.

Za naruszenie przepisów grozi kara grzywny na podstawie Kodeksu wykroczeń. Rozporządzenie wskazuje, że obowiązuje ono do czasu ustania przyczyn, które doprowadziły do jego wprowadzenia.

Rzeka Bóbr. Woda niebezpieczna dla zdrowia

Jak wynika z uzasadnienia, podstawą decyzji były wyniki badań Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu.

Analizy mikrobiologiczne wykazały, że wody na wskazanym odcinku nie spełniają norm dla kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.

Sanepid zarekomendował uznanie wody za nieprzydatną do kąpieli i rekreacji wodnej. Wskazano również, że jej używanie stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, a także że nie powinna być wykorzystywana ani gospodarczo, ani do pojenia zwierząt.

Władze województwa, powołując się na ustawę o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, uznały wprowadzenie zakazu za konieczne dla ochrony zdrowia i ograniczenia skutków sytuacji kryzysowej.

Pilchowice. Alert RCB dla rzeki Bóbr

W związku z możliwym zanieczyszczeniem rzeki Bóbr wydany został alert RCB. Obejmuje on mieszkańców w powiecie lwóweckim.

"Uwaga! Możliwe skażenie rzeki Bóbr, wzdłuż gminy Wleń i Lwówek Śl." - czytamy w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Jak wskazano, na tym obszarze "woda nie może być wykorzystywana do celów rekreacyjnych, gospodarczych i pojenia zwierząt".

Katastrofa ekologiczna na Bobrze. Śledztwo służb

Decyzja wojewody ma bezpośredni związek z sytuacją na Jeziorze Pilchowickim oraz rzece Bóbr, gdzie doszło do masowego śnięcia ryb. Zdarzenie wiązane jest z pracami remontowymi na zaporze Pilchowickiej i koniecznością spuszczenia wody ze zbiornika.

Wędkarze od kilku dni publikują zdjęcia przedstawiające drastycznie niski poziom wody oraz martwe ryby. Lokalne koła wędkarskie prowadzą także oddolną akcję odławiania żywych zwierząt, próbując ratować część populacji.

W związku z pogarszającą się sytuacją zwołano dwa sztaby kryzysowe - Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego w Lwówku Śląskim.

Prokuratura Rejonowa w Lwówku Śląskim wszczęła śledztwo w sprawie śnięcia kilkunastu ton ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice. Wodę ze zbiornika spuszczono, by rozpocząć remont zapory należącej do spółki Tauron Ekoenergia.

Śledztwo jest prowadzone w kierunku dokonania przestępstwa przeciw środowisku, z artykuły 182 Kk. - Chodzi o zanieczyszczenie wody w takiej skali, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody - przekazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze prok. Ewa Węglarowicz-Makowska.

Postępowanie powierzono Komendzie Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim. - Zabezpieczana będzie dokumentacja od inwestora i wykonawcy inwestycji oraz od osób, które wydawały zgody na poszczególne etapy prac - powiedziała prokurator.





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