Karambol na autostradzie A4. Potężne utrudnienia na drodze
Karambol na autostradzie A4. W wyniku zderzenia sześciu samochodów osobowych, ciężarówki oraz busa w okolicach węzła Udanin trasa w kierunku Zgorzelca była nieprzejezdna. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował jednak, że ruch na drodze "jest przywracany". To jednak niejedyne zdarzenie w tym miejscu. Zablokowany jest również pas w kierunku Wrocławia.
W skrócie
- Karambol na autostradzie A4 spowodował poważne utrudnienia w kierunku Zgorzelca i konieczność wyznaczenia objazdów.
- W wypadku uczestniczyło osiem pojazdów, w tym ciężarówka i bus.
- Trudne warunki pogodowe na Dolnym Śląsku, w tym opady śniegu i gołoledź, przyczyniły się do serii kolizji oraz wydania ostrzeżeń przez IMGW.
Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do kolizji z udziałem ośmiu aut doszło w środę po godzinie 15 pomiędzy węzłami Budziszów i Udaniny na nitce autostrady A4 w kierunku Zgorzelca.
Karambol na A4. Dariusz Klimczak poinformował, że "ruch jest przywracany"
Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że "usunięty z drogi został samochód ciężarowy" i "ruch jest przywracany".
Do tej pory trasa w miejscu kolizji była nieprzejezdna. Zalecono objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice do węzła Budziszów.
Służby informowały, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać cztery godziny.
O zdarzeniu informowała na Facebooku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Jaworze. Z jej relacji wynika, że zgłoszenie o potrzebie wsparcia działań ratowniczych wpłynęło około godziny 14.30.
"Na autostradzie A4, na 115,2 kilometrze w kierunku Zgorzelca, doszło do zderzenia sześciu pojazdów osobowych, busa osobowego oraz pojazdu ciężarowego. Po dotarciu na miejsce strażacy zabezpieczyli obszar zdarzenia oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej" - czytamy w komunikacie.
Wypadek na A4. Zablokowany pas ruchu w kierunku Wrocławia
Dodajmy, że w niemal tym samy miejscu doszło do zderzenia trzech aut osobowych. W wyniku wypadku nieprzejezdny jest jeden pas autostrady A4 w kierunku Wrocławia.
Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA do kolizji z udziałem trzech aut osobowych doszło przed godz. 16.30 na wysokości węzła Udaniny. W kolizji nie ma osób poszkodowanych.
Do obu wypadków miało dojść po opadach śniegu.
Polska zmaga się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. IMGW wydał ostrzeżenia
Dodajmy, że w środę na terenie Dolnego Śląska spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu.
Ze względu na sytuację IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego
Trudne warunki panują również w innych regionach kraju. Drugi stopnień zagrożenia obowiązuje w niemal całej zachodniej Polsce, na Pomorzu oraz Warmii Mazurach.
Najtrudniejsze warunki IMGW przewiduje natomiast dla powiatów: elbląskiego, ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, nidzickiego, mławskiego i żuromińskiego.