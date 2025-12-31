W skrócie Karambol na autostradzie A4 spowodował poważne utrudnienia w kierunku Zgorzelca i konieczność wyznaczenia objazdów.

W wypadku uczestniczyło osiem pojazdów, w tym ciężarówka i bus.

Trudne warunki pogodowe na Dolnym Śląsku, w tym opady śniegu i gołoledź, przyczyniły się do serii kolizji oraz wydania ostrzeżeń przez IMGW.

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do kolizji z udziałem ośmiu aut doszło w środę po godzinie 15 pomiędzy węzłami Budziszów i Udaniny na nitce autostrady A4 w kierunku Zgorzelca.

Karambol na A4. Dariusz Klimczak poinformował, że "ruch jest przywracany"

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że "usunięty z drogi został samochód ciężarowy" i "ruch jest przywracany".

Do tej pory trasa w miejscu kolizji była nieprzejezdna. Zalecono objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice do węzła Budziszów.

Służby informowały, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać cztery godziny.

O zdarzeniu informowała na Facebooku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Jaworze. Z jej relacji wynika, że zgłoszenie o potrzebie wsparcia działań ratowniczych wpłynęło około godziny 14.30.

"Na autostradzie A4, na 115,2 kilometrze w kierunku Zgorzelca, doszło do zderzenia sześciu pojazdów osobowych, busa osobowego oraz pojazdu ciężarowego. Po dotarciu na miejsce strażacy zabezpieczyli obszar zdarzenia oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej" - czytamy w komunikacie.

Wypadek na A4. Zablokowany pas ruchu w kierunku Wrocławia

Dodajmy, że w niemal tym samy miejscu doszło do zderzenia trzech aut osobowych. W wyniku wypadku nieprzejezdny jest jeden pas autostrady A4 w kierunku Wrocławia.

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA do kolizji z udziałem trzech aut osobowych doszło przed godz. 16.30 na wysokości węzła Udaniny. W kolizji nie ma osób poszkodowanych.

Do obu wypadków miało dojść po opadach śniegu.

Polska zmaga się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. IMGW wydał ostrzeżenia

Dodajmy, że w środę na terenie Dolnego Śląska spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu.

Ze względu na sytuację IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego

Trudne warunki panują również w innych regionach kraju. Drugi stopnień zagrożenia obowiązuje w niemal całej zachodniej Polsce, na Pomorzu oraz Warmii Mazurach.

Najtrudniejsze warunki IMGW przewiduje natomiast dla powiatów: elbląskiego, ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, nidzickiego, mławskiego i żuromińskiego.

