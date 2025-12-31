Karambol na autostradzie A4. Potężne utrudnienia na drodze

Marcin Czekaj

Aktualizacja

Karambol na autostradzie A4. W wyniku zderzenia sześciu samochodów osobowych, ciężarówki oraz busa w okolicach węzła Udanin trasa w kierunku Zgorzelca była nieprzejezdna. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował jednak, że ruch na drodze "jest przywracany". To jednak niejedyne zdarzenie w tym miejscu. Zablokowany jest również pas w kierunku Wrocławia.

Ciężarówka i samochód osobowy po kolizji na zaśnieżonej drodze ekspresowej, na miejscu obecni są strażacy w żółtych kaskach i kombinezonach, śnieg pokrywa jezdnię, w tle wiadukt oraz sygnalizacja autostradowa.
Dolnośląskie. Wypadek na autostradzie A4 w okolicach węzła UdaninKP PSP w Jaworze / Facebookmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • Karambol na autostradzie A4 spowodował poważne utrudnienia w kierunku Zgorzelca i konieczność wyznaczenia objazdów.
  • W wypadku uczestniczyło osiem pojazdów, w tym ciężarówka i bus.
  • Trudne warunki pogodowe na Dolnym Śląsku, w tym opady śniegu i gołoledź, przyczyniły się do serii kolizji oraz wydania ostrzeżeń przez IMGW.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA, do kolizji z udziałem ośmiu aut doszło w środę po godzinie 15 pomiędzy węzłami Budziszów i Udaniny na nitce autostrady A4 w kierunku Zgorzelca.

Karambol na A4. Dariusz Klimczak poinformował, że "ruch jest przywracany"

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego minister infrastruktury Dariusz Klimczak poinformował, że "usunięty z drogi został samochód ciężarowy" i "ruch jest przywracany".

Do tej pory trasa w miejscu kolizji była nieprzejezdna. Zalecono objazdy przez węzeł Udanin, Łagiewniki Średzkie, Drogomiłowice do węzła Budziszów.

    Służby informowały, że utrudnienia w ruchu mogą potrwać cztery godziny.

    O zdarzeniu informowała na Facebooku Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Jaworze. Z jej relacji wynika, że zgłoszenie o potrzebie wsparcia działań ratowniczych wpłynęło około godziny 14.30.

    "Na autostradzie A4, na 115,2 kilometrze w kierunku Zgorzelca, doszło do zderzenia sześciu pojazdów osobowych, busa osobowego oraz pojazdu ciężarowego. Po dotarciu na miejsce strażacy zabezpieczyli obszar zdarzenia oraz udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej" - czytamy w komunikacie.

    Wypadek na A4. Zablokowany pas ruchu w kierunku Wrocławia

    Dodajmy, że w niemal tym samy miejscu doszło do zderzenia trzech aut osobowych. W wyniku wypadku nieprzejezdny jest jeden pas autostrady A4 w kierunku Wrocławia.

    Według informacji przekazanych przez dyżurnego wrocławskiego oddziału GDDKiA do kolizji z udziałem trzech aut osobowych doszło przed godz. 16.30 na wysokości węzła Udaniny. W kolizji nie ma osób poszkodowanych.

    Do obu wypadków miało dojść po opadach śniegu.

    Polska zmaga się z trudnymi warunkami atmosferycznymi. IMGW wydał ostrzeżenia

    Dodajmy, że w środę na terenie Dolnego Śląska spodziewane są marznące opady deszczu powodujące gołoledź, a w południowej części województwa również opady śniegu.

    Ze względu na sytuację IMGW wydał ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu pierwszego stopnia dla powiatów karkonoskiego, lubańskiego i lwóweckiego

    Trudne warunki panują również w innych regionach kraju. Drugi stopnień zagrożenia obowiązuje w niemal całej zachodniej Polsce, na Pomorzu oraz Warmii Mazurach.

    Najtrudniejsze warunki IMGW przewiduje natomiast dla powiatów: elbląskiego, ostródzkiego, iławskiego, działdowskiego, nowomiejskiego, braniewskiego, lidzbarskiego, olsztyńskiego, nidzickiego, mławskiego i żuromińskiego.

