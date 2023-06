Jelenia Góra: Wypadek awionetki. Samolot wpadł do rzeki

W Dąbrowicy niedaleko Jeleniej Góry (woj. dolnośląskie) doszło do wypadku awionetki. Cessna 182 wpadła do rzeki. Pilot, który o własnych siłach wydostał się z maszyny, został przewieziony do szpitala.