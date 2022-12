Jedna interwencja, kilka wykroczeń. Policja zatrzymała 24-latka

Policjanci zatrzymali 24-latka, który jechał "zygzakiem", a w samochodzie miał sporo opakowań kapsułek do prania i kawy, które ukradł. Co więcej, pojazd również nie należał do niego, a w organizmie mężczyzny wykryto ponad pół promila alkoholu.

24-latek jechał nie swoim bmw z kradzionymi produktami, a w organizmie miał pół promila alkoholu