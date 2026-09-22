W skrócie Na lotnisku we Wrocławiu mężczyzna sforsował ogrodzenie i dołączył do grupy pasażerów zmierzających do samolotu.

Zatrzymany przez straż graniczną mężczyzna to 23-letni obywatel Tunezji, który przebywa w Polsce legalnie i próbował wejść na pokład samolotu do Palermo.

Po incydencie pasażerowie musieli przejść dodatkową kontrolę bezpieczeństwa, a przestrzeń lotniska została poddana szczegółowym sprawdzeniom.

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Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, zatrzymany mężczyzna usiłował dostać się na pokład samolotu lecącego do włoskiego miasta Palermo.

"Mężczyzna sforsował ogrodzenie lotniska, a następnie wmieszał się w grupę pasażerów zmierzających do samolotu. Na pokładzie statku powietrznego został zatrzymany przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, która prowadzi dalsze czynności w tej sprawie" - przekazano.

W komunikacie zostało też zawarte zapewnienie, że wzmocniono patrole wszystkich służb pracujących na terenie lotniska.

Incydent na lotnisku we Wrocławiu. Zatrzymany to 23-letni Tunezyjczyk

Doniesienia o incydencie potwierdził Interii rzecznik prasowy Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej.

- Wczesnym rankiem 22 września funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej pełniący służbę we wrocławskim porcie lotniczym otrzymali informację, że w samolocie odlatującym do Palermo znajduje się mężczyzna, który nie posiada karty boardingowej i nie chce opuścić samolotu - przekazał kpt. SG Paweł Biskupik.

Funkcjonariusze wyprowadzili mężczyznę z samolotu, a następnie doprowadzili go do pomieszczeń służbowych SG. Zatrzymany to 23-letni obywatel Tunezji, który przebywa w Polsce legalnie.

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Rzecznik lotniska Bartosz Wiśniewski także potwierdził doniesienia o incydencie.

- Pasażerowie musieli poddać się ponownie kontroli bezpieczeństwa. Cała przestrzeń, po której poruszał się mężczyzna również została sprawdzona zarówno pod kątem bezpieczeństwa, jak i pirotechnicznym - stwierdził na antenie TVP Info.

- Nieuprawnione wejście do części zastrzeżonej lotniska, które jest jednocześnie granicą państwa, jest poważnym wykroczeniem i ten mężczyzna może liczyć się z poważnymi konsekwencjami - dodał rzecznik.



