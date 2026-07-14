W skrócie Po burzy przechodzącej przez Wrocław zalane zostały mieszkania, piwnice i tunele, pojawiły się także powalone drzewa i uszkodzone samochody.

Silne opady i wiatr doprowadziły do przestojów w kursowaniu tramwajów oraz zniszczeń samochodów przy ul. Kluczborskiej. Nikt nie ucierpiał.

Ostrzeżenia pogodowe objęły Dolny Śląsk i część zachodniej Polski, doszło do ewakuacji pięciu obozów harcerskich oraz lokalnych podtopień, w Jeleniej Górze zawaliła się ściana hali magazynowej.

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Wrocławski urząd miejski poinformował, że w związku z burzą i punktowymi intensywnymi opadami służby interweniowały dotąd 24 razy.

Najwięcej pracy miała Państwowa Straż Pożarna, która musiała odpompować wodę z zalanych piwnic, garaży mieszkań.

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Gwałtowne burze we Wrocławiu. Ulice pod wodą

Silny wiatr zerwał konary, które spadły na chodniki. Do groźnej sytuacji doszło przy ul. Kluczborskiej, gdzie wicher przewrócił drzewo, a to zmiażdżyło trzy zaparkowane samochody. Nikt nie ucierpiał.

Ulewny deszcz, choć punktowy, sparaliżował transport miejski w mieście. Woda zalała tunele, unieruchamiając tramwaje.

"To typowa sytuacja przy letnich, gwałtownych opadach: deszcz spada bardzo intensywnie, ale punktowo. Dlatego lokalnie mogą pojawić się zalania i utrudnienia, mimo że prognozy wskazywały słabsze opady" - podało w komunikacie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne.

Przed godz. 18.00 ruch wszystkich tramwajów został przywrócony.

Ostrzeżenie dla południowo-zachodniej Polski. RCB apeluje

Trudna sytuacja miała miejsce na całym Dolnym Śląsku. Całe południe i duża część zachodniej Polski od wtorkowego poranka objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Prewencyjnie ewakuowano pięć obozów harcerskich.

Oprócz Wrocławia ucierpiała także Jelenia Góra, gdzie doszło do zalania ulic, powalenia drzew i lokalnych podtopień. Ponadto zawaliła się jedna ze ścian hali magazynowej. Ewakuowano 120 osób. W województwie śląskim, m.in. w Jaworznie i Sosnowcu, doszło do opadów gradu o średnicy do około 3 centymetrów

Oprócz ulewnego deszczu burzom towarzyszą silne porywy wiatru, dochodzące do 60-70 km/h i. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawie prądu oraz apeluje do mieszkańców południowo-zachodniej Polski o unikanie otwartych przestrzeni.





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